Премьера мини-сериала «Грисельда» с Софией Вергарой состоится 25 января

На Netfix выйдет мини-сериал о жизни колумбийской контрабандистки Грисельды Бланко

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25 января выйдет мини-сериал «Грисельда», главную роль в котором сыграла София Вергара. Сюжет проекта основан на реальных событиях и сосредоточен на жизненном пути колумбийской наркобаронессы Грисельды Бланко, создавшей один из самых прибыльных картелей в истории.

В мини-сериале снялись Альберто Герра, Мартин Родригес, Орландо Пинеда, Мартин Фахардо, Ванесса Ферлито и Фреди Йэт.

Все шесть эпизодов «Грисельды» будут доступны на платформе Netflix 25 января.