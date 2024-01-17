Премьера мини-сериала «Грисельда» с Софией Вергарой состоится 25 января
На Netfix выйдет мини-сериал о жизни колумбийской контрабандистки Грисельды Бланко
25 января выйдет мини-сериал «Грисельда», главную роль в котором сыграла София Вергара. Сюжет проекта основан на реальных событиях и сосредоточен на жизненном пути колумбийской наркобаронессы Грисельды Бланко, создавшей один из самых прибыльных картелей в истории.
В мини-сериале снялись Альберто Герра, Мартин Родригес, Орландо Пинеда, Мартин Фахардо, Ванесса Ферлито и Фреди Йэт.
Все шесть эпизодов «Грисельды» будут доступны на платформе Netflix 25 января.
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