Французский хоррор «Пандемониум» выйдет в российский прокат 23 мая

23 мая в российских кинотеатрах начнутся показы французского хоррора «Пандемониум», режиссером и сценаристом которого выступил Кваркс («Все боги небесные»).

По сюжету после автокатастрофы главные герои попали в ад. Персонажи не знают, как из него выбраться, и возможно ли это в принципе.

В картине снялись Арбен Байрактарай, Юго Дийон, Офелия Колб, Карл Лафоре, Манон Мендивид, Жером Пакватт и Сидвелл Вебер.

Российская премьера «Пандемониума» состоится 23 мая.