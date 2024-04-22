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Пандемониум 2024 фильм: дата выхода, трейлер, актеры, где смотреть
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Сегодня, 21:30

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Французский хоррор «Пандемониум» выйдет в российский прокат 23 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пандемониум»
Фото Кадр из фильма «Пандемониум»
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23 мая в российских кинотеатрах начнутся показы французского хоррора «Пандемониум», режиссером и сценаристом которого выступил Кваркс («Все боги небесные»).

По сюжету после автокатастрофы главные герои попали в ад. Персонажи не знают, как из него выбраться, и возможно ли это в принципе.

В картине снялись Арбен Байрактарай, Юго Дийон, Офелия Колб, Карл Лафоре, Манон Мендивид, Жером Пакватт и Сидвелл Вебер.

Российская премьера «Пандемониума» состоится 23 мая.

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