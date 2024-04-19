Опубликован трейлер триллера «Ловушка»
Warner Bros. Pictures International опубликовал трейлер фильма «Ловушка», режиссером которого выступил М. Найт Шьямалан («Сплит»). По сюжету отец и дочь пришли на концерт и узнали, что он организован для поимки серийного убийцы.
Главные роли в картине сыграли Джош Хартнетт и Салека Шьямалан. Также в актерский состав проекта вошли Хейли Миллс, Марни МакПайл и Ванесса Смайт.
Мировая премьера триллера «Ловушка» пройдет 9 августа.
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17 апр 20:35
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