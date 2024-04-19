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Ловушка фильм 2024: трейлер, дата выхода, актеры, сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

0 мин.

Опубликован трейлер триллера «Ловушка»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ловушка»
Фото Кадр из фильма «Ловушка»
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Warner Bros. Pictures International опубликовал трейлер фильма «Ловушка», режиссером которого выступил М. Найт Шьямалан («Сплит»). По сюжету отец и дочь пришли на концерт и узнали, что он организован для поимки серийного убийцы.

Главные роли в картине сыграли Джош Хартнетт и Салека Шьямалан. Также в актерский состав проекта вошли Хейли Миллс, Марни МакПайл и Ванесса Смайт.

Мировая премьера триллера «Ловушка» пройдет 9 августа.

Ворон, 2024. Ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом выйдет в российский прокат 22 августа
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