Опубликован трейлер триллера «Ловушка»

Warner Bros. Pictures International опубликовал трейлер фильма «Ловушка», режиссером которого выступил М. Найт Шьямалан («Сплит»). По сюжету отец и дочь пришли на концерт и узнали, что он организован для поимки серийного убийцы.

Главные роли в картине сыграли Джош Хартнетт и Салека Шьямалан. Также в актерский состав проекта вошли Хейли Миллс, Марни МакПайл и Ванесса Смайт.

Мировая премьера триллера «Ловушка» пройдет 9 августа.