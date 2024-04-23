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Семь черных бумаг: дата выхода, трейлер, актеры, где смотреть
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Сегодня, 14:25

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Военная драма «Семь черных бумаг» выйдет в кинотеатрах 9 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Семь черных бумаг»
Фото Кадр из фильма «Семь черных бумаг»
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9 мая в российский прокат выйдет фильм Анатолия Колиева («Два холма») «Семь черных бумаг». Действие проекта разворачивается в высокогорном селе в Северной Осетии в период Второй мировой войны.

По сюжету, чтобы не отнимать у людей надежду, два брата подговаривают почтальона прятать похоронки («черные бумаги») до окончания войны.

В картине снялись Зита Лацоева, Максим Караев, Заурбек Абоев, Дзамболат Дзуцев, Казбек Губиев и Андрей Кокоев.

Военная драма «Семь черных бумаг» выйдет в российских кинотеатрах 9 мая.

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