Военная драма «Семь черных бумаг» выйдет в кинотеатрах 9 мая
9 мая в российский прокат выйдет фильм Анатолия Колиева («Два холма») «Семь черных бумаг». Действие проекта разворачивается в высокогорном селе в Северной Осетии в период Второй мировой войны.
По сюжету, чтобы не отнимать у людей надежду, два брата подговаривают почтальона прятать похоронки («черные бумаги») до окончания войны.
В картине снялись Зита Лацоева, Максим Караев, Заурбек Абоев, Дзамболат Дзуцев, Казбек Губиев и Андрей Кокоев.
Военная драма «Семь черных бумаг» выйдет в российских кинотеатрах 9 мая.
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22 апр 15:15
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