Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
«Они меня не слушали». Анджей Сапковский предлагал создателям сериала Netflix идеи по улучшению «Ведьмака»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:30

1 мин.

«Они меня не слушали». Анджей Сапковский предлагал создателям сериала Netflix идеи по улучшению «Ведьмака»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Ведьмак»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В интервью Cerealkillerz писатель Анджей Сапковский рассказал, что пытался предлагать создателям Netflix-адаптации идеи по улучшению «Ведьмака», но был проигнорирован: «Возможно, я подавал им какие-то идеи, но они меня не слушали. Это нормально. «Кто это? Да писатель, просто никто»».

Сериал «Ведьмак» столкнулся с критикой фандома после того, как создатели проекта слишком далеко ушли от первоисточника.

Ранее на Тайбэйской международной книжной выставке на вопрос о своем отношении к сериалу «Ведьмак» Анджей Сапковский ответил: «Я видел лучше. Я видел хуже».

Когда закончится Ведьмак: будет&nbsp;ли 5 сезон последним. Пятый сезон «Ведьмака» станет последним? Рассказываем, что известно о продолжении сериала
Сериалы
0
Новости холдинга
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
dasdsadada
Последние новости
18:00
Эван Питерс сбегает в удаленной сцене сериала «Ванда/Вижн»
17:00
Шоураннер «Доктора Кто» рассказал о влиянии Disney на франшизу
00:30
Эмма Стоун танцует в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные»
22 ноя 20:15
Дэйв Филони стал креативным директором Lucasfilm
22 ноя 17:40
Режиссер «Сумерек» рассказала, почему Роберта Паттинсона не хотели брать на роль Эдварда
dasdsadada