Комедия «Один день в Стамбуле» с «Квартетом И» выйдет в прокат 22 февраля

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22 февраля пройдет премьера картины «Один день в Стамбуле». Это проект «Квартета И». Режиссером выступил Авет Оганесян.

По сюжету четверо друзей планируют провести выходные на яхте их приятеля, бизнесмена Вадима. Прилетев в Стамбул, герои узнают, что он умер. Помощник Вадима предлагает почтить память босса, ведь яхта уже забронирована. Общее горе помогает старым друзьям объединиться.

В фильме снялись Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина и Анастасия Белоусова.

Комедия «Один день в Стамбуле» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 22 февраля.