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Ночной администратор: будет ли продолжение, 2 и 3 сезон дата выхода, съемки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:20

1 мин.

Сериал «Ночной администратор» продлили на два сезона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ночной администратор»
Фото Кадр из сериала «Ночной администратор»
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В 2016 году на экраны вышел сериал Сюзанны Бир «Ночной администратор», основанный на одноименном романе Джона ле Карре. Продолжения у проекта не планировалось, однако теперь издание Deadline сообщает, что сериал получит не только второй, но и третий сезон.

Том Хиддлстон и Хью Лори вернутся к своим ролям. Режиссером заявлен Джорджи Бэнкс-Дэвис («Я ненавижу Сьюзи»).

Продолжение «Ночного администратора» расскажет о событиях, которые произошли спустя восемь лет после финала первого сезона. Другие подробности сюжета пока неизвестны.

Съемки второго сезона начнутся во второй половине этого года. О точной дате релиза пока не сообщается.

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