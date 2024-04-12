Сериал «Ночной администратор» продлили на два сезона
В 2016 году на экраны вышел сериал Сюзанны Бир «Ночной администратор», основанный на одноименном романе Джона ле Карре. Продолжения у проекта не планировалось, однако теперь издание Deadline сообщает, что сериал получит не только второй, но и третий сезон.
Том Хиддлстон и Хью Лори вернутся к своим ролям. Режиссером заявлен Джорджи Бэнкс-Дэвис («Я ненавижу Сьюзи»).
Продолжение «Ночного администратора» расскажет о событиях, которые произошли спустя восемь лет после финала первого сезона. Другие подробности сюжета пока неизвестны.
Съемки второго сезона начнутся во второй половине этого года. О точной дате релиза пока не сообщается.
Последние новости
11 апр 15:45
11 апр 14:15
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже