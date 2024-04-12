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Бриджертоны 3 сезон: трейлер, когда выйдет, где смотреть
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Сегодня, 18:00

1 мин.

Netflix представил трейлер 3 сезона «Бриджертонов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бриджертоны»
Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»
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Netflix опубликовал трейлер третьего сезона «Бриджертонов». Действие проекта разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Главные герои сериала стремятся найти любовь в высшем свете.

Продолжение «Бриджертонов» сосредоточится на Пенелопе (Никола Коклан), которая, узнав о разговоре Колина с друзьями (он признался, что никогда не женится на героине), приняла твердое решение выйти замуж за другого.

В третий сезон войдет восемь эпизодов. Первые четыре серии выйдут 16 мая, а премьера второй половины сезона пройдет 13 июня.

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