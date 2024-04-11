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Фоллаут сериал 2024: дата выхода серий, где смотреть, трейлер, рейтинг
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Сегодня, 18:00

1 мин.

На Prime Video вышел постапокалиптический сериал «Фоллаут»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Фоллаут»
Фото Кадр из сериала «Фоллаут»
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Сегодня, 11 апреля на платформе Amazon Prime Video вышли все эпизоды постапокалиптического сериала «Фоллаут». Проект по одноименной серии видеоигр сосредоточен на событиях 2077 года.

По сюжету сериала после ядерной войны территория США превратилась в радиоактивную пустыню. Персонажам предстоит адаптироваться к новой реальности.

Создателями «Фоллаута» выступили Лиза Джой и Джонатан Нолан. Не исключено, что у сериала будет продолжение. На данный момент рейтинг проекта на Rotten Tomatoes составляет 93%.

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