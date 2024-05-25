Мультфильм «Головоломка 2» выйдет в прокат 14 июня

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14 июня в мировой прокат выйдет мультфильм «Головоломка 2». Режиссером проекта выступил Келси Манн, известный по работе над сериалом «Мегас Экс-Эл-Ар» и короткометражкой «Центр вечеринки».

По сюжету «Головоломки 2» Райли вступает в период взросления, и у нее появляются новые эмоции: тревожность, смущение, зависть и скука. Главной героине предстоит научиться жить в гармонии со своими чувствами.

«Головоломка 2» выйдет в кинотеатрах 14 июня.