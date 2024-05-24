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Достать ножи 3 (Проснись мертвец): что известно, тизер и когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:35

0 мин.

Стало известно, когда выйдет продолжение фильма «Достать ножи»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица»
Фото Кадр из фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица»
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Netflix опубликовал анонсирующее видео, в котором говорится, что продолжение фильма «Достать ножи» будет называться «Проснись, мертвец» (Wake Up Dead Man), а его премьера запланирована на 2025 год.

Как и в предыдущих частях, режиссером и сценаристом картины «Достать ножи 3» выступит Райан Джонсон. По сюжету продолжения Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) возьмется за расследование очередного убийства.

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