Вышел новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом
Marvel Entertainment опубликовал новый трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.
По сюжету ведущий тихую жизнь Уэйд Уилсон попадает в «Управление временными изменениями» (TVA/УВИ), что заставляет его вернуться к альтер-эго Дэдпула и изменить историю киновселенной Marvel с помощью Росомахи.
В фильме Шона Леви снялись Морена Баккарин, Джош Бролин, Дженнифер Гарнер, Брианна Хилдебранд, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Патрик Стюарт и Лесли Аггамс.
Мировая премьера «Дэдпула и Росомахи» пройдет 26 июля.
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