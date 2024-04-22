Дата выхода 3 сезона сериала «Акапулько»: расписание релиза эпизодов

1 мая на платформе Apple TV+ пройдет премьера третьего сезона сериала «Акапулько». Действие проекта разворачивается в 1984 году. По сюжету главный герой исполняет свою мечту, устроившись на работу в самый популярный курортный отель Акапулько. Однако со временем персонажу приходится столкнуться с обратной стороной своей новообретенной должности.

В сериале снялись Эухенио Дербес, Энрике Аррисон, Фернандо Карса, Ванесса Бауче, Рехина Рейносо, Корд Оверстрит, Джессика Коллинз, Дамиан Алькасар, Камила Перес и Рафаэль Алехандро.

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «Акапулько»