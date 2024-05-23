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Бывший в помощь фильм 2024: дата выхода и трейлер, актеры — где смотреть
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Сегодня, 19:25

1 мин.

Комедия «Бывший в помощь» выйдет в российских кинотеатрах 27 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Фото Кадр из фильма «Бывший в помощь»
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27 июня в российский прокат выйдет комедия «Бывший в помощь». Режиссером проекта выступили Георгий Малков («Повышая градус») и Максим Максимов («Странный дом»).

По сюжету Лера с Германом хотят пожениться, и уже готовятся к свадьбе. Жених собирается купить невесте автомобиль. Его продавцом неожиданно оказывается бывший парень Леры по имени Макс.

Во время тест-драйва происходит непредвиденная ситуация, и Максу приходится резко затормозить. Из-за полученного удара от подушки безопасности Лера забывает последний год жизни, а, значит, и Германа.

По словам врача, вернуть память девушке поможет реконструкция ярких событий из жизни с Максом, поэтому Герман просит его сыграть в отношения с Лерой.

В картине снялись Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина, Юрий Насонов, Андрей Пынзару и Ульяна Чжан.

«Бывший в помощь» выйдет в российский прокат 27 июня.

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