Что посмотреть со звездами фильма «Майор Гром: Игра»

23 мая в широкий прокат выходит новая экранизация комиксов о приключениях Игоря Грома. Сиквел «Чумного Доктора», получивший подзаголовок «Игра», расскажет о противостоянии главного героя некому Призраку. Кто сыграл таинственного злодея, до сих пор остается загадкой. Зато имена других актеров давно известны. Рассказываем, что посмотреть со звездами фильма «Майор Гром: Игра» в ожидании премьеры.

Тихон Жизневский (Игорь Гром): «Огонь»

Год: 2020.

Страна: Россия.

Режиссер: Алексей Нужный.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Виктор Добронравов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Огонь»

Исполнителя главной роли во франшизе «Майор Гром» Тихона Жизневского зрители могли видеть в сериалах «Топи» и «Внутри убийцы», а также в полнометражных лентах «Первый Оскар» и «Бременские музыканты». Однако выше всего зрители оценили картину «Огонь»: остросюжетная драма Алексея Нужного входит в рейтинг 250 лучших фильмов на сайте «Кинопоиск».

В центре сюжета — команда пожарных, которая отправляется на очередное задание в Карелию. Жизневскому досталась роль сотрудника МЧС Максима Шустова.

В 2022 году на премии «Золотой орел» фильм получил три награды — в категориях «Лучшая мужская роль второго плана» (Иван Янковский), «Лучшая женская роль второго плана» (Ирина Горбачева) и «Лучшая работа звукорежиссера».

Любовь Аксенова (Юлия Пчелкина): «Гуляй, Вася!»

Год: 2016.

Страна: Россия.

Режиссер: Роман Каримов.

В главных ролях: Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Гуляй, Вася!»

В «Чумном Докторе» и «Игре» Любовь Аксенова играет возлюбленную главного героя — журналистку Юлию Пчелкину. Среди других проектов, в которых недавно засветилась актриса, можно отметить военную драму «Нюрнберг», а также сериалы «Настя, соберись!» и «Почка».

В 2016 году Аксенова снялась в ромкоме «Гуляй, Вася!»: по сюжету главный герой Митя собирается жениться. Только вот формально он все еще состоит в браке, хотя давно не живет с Василисой, — и теперь мужчине предстоит выполнить несколько условий, чтобы развестись.

В 2021 году на экраны вышел сиквел, получивший подзаголовок «Свидание на Бали». В ленте актриса вернулась к дерзкому образу Василисы.

Матвей Лыков (Август ван дер Хольт): «Он — дракон»

Год: 2015.

Страна: Россия.

Режиссер: Индар Джендубаев.

В главных ролях: Мария Поезжаева, Матвей Лыков, Станислав Любшин, Иева Андреевайте, Петр Романов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Он — дракон»

В отличие от Жизневского и Аксеновой, которые уже знакомы поклонникам франшизы «Майор Гром» по картине «Чумной Доктор», Матвею Лыкову только предстоит дебют в киновселенной Bubble. В новом фильме «Игра» он перевоплотится во владельца оружейной корпорации Августа ван дер Хольта.

Ранее Лыков успел засветиться в нескольких клипах французского музыканта Woodkid, а среди его полнометражных проектов, пожалуй, самым известным является «Он — дракон». В фэнтези-картине актер сыграл главного героя по имени Арман. В образе дракона он похитил княжну Мирославу.

Сергей Горошко (Сергей Разумовский): «Этерна: Часть первая»

Год: 2022.

Страна: Россия.

Режиссер: Евгений Невский.

В главных ролях: Анар, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Денис Нурулин, Сергей Горошко.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Этерна: Часть первая»

Во франшизе «Майор Гром» Сергей Горошко исполняет роль создателя социальной сети «Вместе» Сергея Разумовского. Кроме этого проекта, актер активно снимается в сериалах: зрители могут помнить его по таким проектам, как «Заключение», «Фандорин. Азазель» и «Содержанки 4».

В 2022 году Горошко присоединился к саге «Этерна», в основу которой лег фэнтези-цикл Веры Камши «Отблески Этерны». Актер сыграл Эстебана Колиньяра, проходящего обучение в школе оруженосцев Лаик.

Стоит отметить, что в этом году ожидается премьера сериала «Этерна», однако это новый самостоятельный проект, а не продолжение фильма. И к образу Колиньяра Горошко уже не вернется.

Константин Хабенский (Вениамин Рубинштейн): «Географ глобус пропил»

Год: 2013.

Страна: Россия.

Режиссер: Александр Веледенский.

В главных ролях: Константин Хабенский, Анфиса Черных, Елена Лядова, Александр Робак, Евгения Брик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Географ глобус пропил»

Напомним, что в финале «Чумного Доктора» Сергея Разумовского отправляют на лечение в психиатрическую клинику, где он и продолжит находиться по сюжету «Игры». В обеих частях франшизы небольшую роль психиатра Вениамина Рубинштейна исполнил Константин Хабенский.

В фильмографии актера — целая россыпь ярких проектов. Однако главные кинонаграды — «Нику» и «Золотого орла» — ему принесла драма «Географ глобус пропил». Киноадаптация одноименного романа Алексея Иванова повествует о жизни Виктора Служкина, который от безденежья устраивается в школу учителем географии.

Дмитрий Чеботарев (Олег Волков): «Поехавшая»

Год: 2023.

Страна: Россия.

Режиссер: Антон Маслов.

В главных ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Поехавшая»

В «Чумном Докторе» Дмитрий Чеботарев перевоплотился в наемника Олега Волкова — друга детства Сергея Разумовского: в сцене после титров зрителям показали, что считавшийся погибшим персонаж на самом деле жив. Пока неясно, стоит ли ждать полноценного возвращения Волкова в «Игре», однако в трейлере Чеботарев засветился.

Среди многосерийных проектов актера можно отметить «Вампиров средней полосы», «Контейнер», «ЮЗЗЗ» и «Карамору». Что касается большого кино, то не так давно Чеботарев снялся в роуд-муви «Поехавшая» о жительнице мегаполиса Ане, которая решает проехать всю Россию на велосипеде.