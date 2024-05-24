Вышел новый трейлер «Битлджуса Битлджуса» Тима Бертона

Warner Bros. Pictures опубликовал новый трейлер «Битлджуса Битлджуса» Тима Бертона. По сюжету сиквела после того, как семья Дитц возвращается домой в Уинтер-Ривер, вновь появившийся призрак-биоэкзорцист превращает жизнь героев в хаос.

В картине снялись Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Уиллем Дефо, Моника Беллуччи, Дженна Ортега, Джастин Теру, Берн Горман, Джанни Калькетти и Джеймс Фишер.

Премьера фильма «Битлджус Битлджус» пройдет 6 сентября.