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Мэр Кингстауна 3 сезон: дата выхода, сюжет, тизер, дата выхода, где смотреть
Фильмы и сериалы

29 марта, 12:55

0 мин.

Вышел тизер 3 сезона «Мэра Кингстауна» с Джереми Реннером

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мэр Кингстауна».
Фото Кадр из сериала «Мэр Кингстауна»
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Paramount Plus опубликовал тизер третьего сезона многосерийной криминальной драмы «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли.

Проект, созданный Тейлором Шериданом и Хью Диллоном, рассказывает о влиятельной семье Макласки, занимающейся тюремным бизнесом. В третьем сезоне главный герой будет противостоять русским бандитам.

Премьера продолжения «Мэра Кингстауна» пройдет 2 июня на Paramount Plus.

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