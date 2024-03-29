Вышел тизер 3 сезона «Мэра Кингстауна» с Джереми Реннером
Paramount Plus опубликовал тизер третьего сезона многосерийной криминальной драмы «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли.
Проект, созданный Тейлором Шериданом и Хью Диллоном, рассказывает о влиятельной семье Макласки, занимающейся тюремным бизнесом. В третьем сезоне главный герой будет противостоять русским бандитам.
Премьера продолжения «Мэра Кингстауна» пройдет 2 июня на Paramount Plus.
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29 мар 20:45
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