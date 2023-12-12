Когда выйдет седьмая серия «Слова пацана. Кровь на асфальте»
14 декабря на платформах Wink и START пройдет премьера седьмого эпизода проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Новая серия сосредоточится на последствиях трагического решения Айгуль (Анна Пересильд) и ответственности, которую может понести Адидас (Иван Янковский).
Ранее мы писали о том, что «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила мировой чарт Shazam.
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