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7 серия Слово пацана Кровь на асфальте выйдет на платформах Wink и START.
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

0 мин.

Когда выйдет седьмая серия «Слова пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Рузиль Минекаев.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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14 декабря на платформах Wink и START пройдет премьера седьмого эпизода проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Новая серия сосредоточится на последствиях трагического решения Айгуль (Анна Пересильд) и ответственности, которую может понести Адидас (Иван Янковский).

&laquo;Слово пацана: Кровь на&nbsp;асфальте&raquo;, Wink, START. Что произошло в шестой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Ранее мы писали о том, что «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила мировой чарт Shazam.

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