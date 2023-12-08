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«Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила мировой чарт Shazam
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:30

1 мин.

«Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила мировой чарт Shazam

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Группа АИГЕЛ., Соцсети
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Песня «Пыяла» дуэта АИГЕЛ возглавила мировой чарт Shazam. Композиция стала известна после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» о периоде формирования уличных банд 80-х.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. «Пыяла»: все, что известно о саундтреке АИГЕЛ из «Слова пацана»

В переводе с татарского название трека может интерпретироваться как «стекло», «осколок» или «чаша».

Кроме того, «Пыяла» завоевала лидерство чартов VK Музыки, Яндекс Музыки, Apple Music и попала в список TikTok Billboard Top 50.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Какая музыка звучит в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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