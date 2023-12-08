«Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила мировой чарт Shazam

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Песня «Пыяла» дуэта АИГЕЛ возглавила мировой чарт Shazam. Композиция стала известна после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» о периоде формирования уличных банд 80-х.

В переводе с татарского название трека может интерпретироваться как «стекло», «осколок» или «чаша».

Кроме того, «Пыяла» завоевала лидерство чартов VK Музыки, Яндекс Музыки, Apple Music и попала в список TikTok Billboard Top 50.