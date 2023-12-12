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Книгу Слово пацана раскупили, где сейчас ее купить
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

1 мин.

В магазинах раскупили книгу, по мотивам которой снят сериал «Слово пацана»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Андрей из Слова пацана.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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В сетях книжных магазинов и на популярных маркетплейсах больше нельзя приобрести печатный вариант документальной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» журналиста Роберта Гараева.

Большую роль в таком ажиотаже сыграл сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», который вывел популярность произведения на новый уровень.

Во всяком случае, пока у всех желающих есть возможность оформить лишь предзаказ книги о казанском феномене уличных банд.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, 1 сезон. «Слово пацана. Кровь на асфальте»: сюжет, дата выхода и все, что известно о сериале

Впрочем, издательство Individuum, владеющее правами на ее издание, планирует выпустить еще 16 000 экземпляров «Слова пацана». Они станут доступны к покупке с середины января 2024 года.

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