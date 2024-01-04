Звездные итоги 2023: самые громкие разводы знаменитостей

Мы привыкли видеть на просторах социальных сетей идеальные звездные отношения: совместные прогулки, семейные вечера, выходы на ковровую дорожку, фотосессии. Однако в жизни не все так идеально. И доказательство тому 2023 год, который удивил нас неожиданными и громкими разводами. Кто-то разорвал отношения спустя несколько лет, а кто-то объявил о расставании через 45 лет совместной жизни.

Рассказываем, какие разводы звезд в 2023 году стали для нас настоящей неожиданностью и даже немного огорчили.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Фото Rocco Spaziani, Global Look Press

Известный французский актер Венсан Кассель встретил модель Тину Кунаки в 2015 году, спустя два года после развода с Моникой Беллуччи. Девушка не подозревала о звездном статусе нового знакомого и сразу же очаровала его. В 2018 году они поженились, а спустя год у пары родилась дочь.

Казалось, что Венсан и Тина счастливы, ничто не может испортить их отношения. Но первым тревожным звоночком стало то, что актер удалил совместные фотографии с женой из соцсетей, а после не поздравил ее с днем рождения. 5 апреля 2023 года пара официально объявила о расставании.

Карди Би и Offset

Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Карди Би и Offset из рэп-группы Migos стали встречаться в начале 2017 года и тайно поженились в сентябре того же года. Однако спустя месяц после торжества вспыхнул скандал, связанный с изменами мужчины: фанатка объявила, что ждет ребенка от рэпера. В 2020 году в Сети появилась информация, что Карди Би решила уйти от Offset, но позже рэперша изменила решение и сохранила их союз. Даже родила двоих детей.

Спустя шесть лет брака Карди все-таки разорвала отношения, причиной развода послужили измены супруга.

Софи Тернер и Джо Джонас

Фото IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Global Look Press

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и вокалист группы Jonas Brothers Джо Джонас начали общение в переписке. Оба долгое время были подписаны друг на друга в соцсетях, и только в 2016 году музыкант решил сделать первый шаг. Встретились они на костюмированной вечеринке в честь Хэллоуина и после все чаще стали появляться вместе на публике. Спустя год Софи объявила, что они с Джо помолвлены, а свадьбу пара сыграла в 2019 году в Лас-Вегасе.

Через год после торжества актриса и музыкант стали родителями, в 2022 году у них родилась вторая дочь. Казалось, что в их отношениях царят гармония и уют, но в 2023 году брак селебрити дал трещину. У пары разный стиль жизни: девушка хотела жить в родной Англии, посещать тусовки, а Джо предпочитал сидеть дома в США.

Не обошлось без скандала. В сентябре 2023 года музыкант подал на развод и заявил, что хочет полную опеку над детьми, ссылаясь на то, что его бывшая жена никак не следит за ними. Спустя месяц им удалось решить конфликт мирно.

Аврил Лавин и Mod Sun

Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Одна из самых ярких звезд начала 2000-х Аврил Лавин и ее бойфренд Mod Sun объявили о помолвке в 2021 году. Музыкант сделал предложение возлюбленной возле Эйфелевой башни. Однако в марте 2023 года пара объявила, что рассталась за несколько месяцев до свадьбы. Причина такого решения до сих пор неизвестна. Однако по словам источника, приближенного к паре, в последнее время у канадской певицы и ее избранника были проблемы в отношениях.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Фото ZUMA, Global Look Press

История любви Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта началась в 2017 году. Селебрити давно были знакомы, но стали испытывать романтические чувства друг к другу после фестиваля Coachella. Девушка сопровождала возлюбленного везде: они выходили вместе в свет, а после Кайли отправилась с рэпером в турне.

В 2018-м они стали родителями, в Сети поползли слухи, что пара помолвлена. Кайли время от времени показывала колечко на том самом пальце. Однако это были всего лишь слухи, осенью 2019 года Дженнер и Скотт объявили о расставании. Но это не конец истории.

Спустя год звезды возобновили отношения, а в феврале 2022 года они вновь стали родителями. Казалось, что теперь Кайли и Трэвис вместе навсегда, но это не так. Не прожив и года, рэпер и модель расстались. Причина разрыва неизвестна. Кто-то утверждает, что виной всему измены, а кто-то говорит, что Кайли не дождалась предложения. Но одно мы знаем точно — сейчас девушка счастлива в отношениях с актером Тимоти Шаламе.

Мерил Стрип и Дон Гаммер

Фото ZUMA, Global Look Press

Актриса Мерил Стрип и скульптор Дон Гаммер объявили о расставании спустя 45 лет брака. Оказалось, что пара не живет вместе уже шесть лет, но официально этого нигде не афишировала. Селебрити продолжали носить обручальные кольца и вместе появляться на публике.

Причина разрыва до сих пор неясна. У звездной пары четверо детей и пять внуков.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Фото Li Ying, Global Look Press

В 2023 году дал трещину брак актрисы Натали Портман и хореографа Бенжамена Мильпье. Их союз продлился 11 лет. Актриса подала на развод после измены супруга с экоактивисткой Камиллой Этьен.

Ради детей пара пыталась наладить отношения, но, видимо, звезда «Черного лебедя» не нашла в себе сил простить мужа.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Брак Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс считался одним из самых крепких в Голливуде. Актеры вместе строили карьеру и воспитывали двоих приемных детей. Не обошли стороной неравный брак сплетни. Многие считали, что Хью воспользовался связями жены, чтобы построить карьеру. А когда стало ясно, что Деборра-Ли не может иметь детей, завистники считали дни до их разрыва.

Но однолюб Джекман был верен второй половине, казалось, что трудности только укрепляют их брак. Но увы, в 2023 году пара объявила о разводе спустя 27 лет брака. Причиной стала усталость друг от друга, ни о каких изменах и речи не было.