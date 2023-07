5 зарубежных знаменитостей, которые выглядят старше своих лет

Казалось бы, у известных людей не должно быть проблем, когда дело касается поддержания молодости и красоты. Ведь у них есть средства и доступ к последним косметологическим новинкам. Однако даже они не всегда могут исправить ситуацию.

Вспоминаем пять иностранных звезд, которые выглядят старше, чем есть на самом деле.

Линдси Лохан

Фото Allaccess / ZUMA Press / Global Look Press; face to face / Global Look Press

Возраст: 37 лет.

Этой актрисе, известной российскому зрителю по фильмам «Ловушка для родителей» и «Дряные девчонки», недавно исполнилось 37 лет, но выглядит она гораздо старше. Возможно, все дело в бурной молодости актрисы. В 2007 году полиция поймала ее за рулем в нетрезвом состоянии. Позже оказалось, что звезда также употребляет наркотики. Фотографии актрисы чуть ли не каждый день появлялись на обложках таблоидов, а сама она стала объектом повышенного внимания папарацци. Конечно, такое давление со стороны прессы отрицательно повлияло на психологическое состояние Лохан.

Сейчас Линдси Лохан отказалась от вредных привычек, но употребление алкоголя и стресс несомненно сказались на ее внешности.

Гвинет Пэлтроу

Фото KPA / Global Look Press; AdMedia / Global Look Press

Возраст: 50 лет.

Гвинет Пэлтроу, экранная подруга Железного человека, недавно поразила общественность своей диетой. Она давно известна сомнительными советами в области красоты и здоровья, но в этот раз дело дошло до того, что ее обвинили в продвижении расстройств пищевого поведения. Так, по словам звезды, ее «здоровое» питание состоит исключительно из кофе, костного бульона и небольшого количества овощей. Она также занимается спортом и каждый день проводит 30 минут в инфракрасной сауне.

Однако желаемых результатов такой образ жизни не приносит. Поклонники с грустью отмечают, что лицо Пэлтроу покрыто сеткой мелких морщин, а цвет ее кожи своей желтизной напоминает старый пергамент.

Кайли Дженнер

Фото Michael Wiese/face to face; Photo Image Press/Keystone Press Agency, Global Look Press

Возраст: 26 лет.

10 августа Кайли Дженнер исполнится 26 лет, но выглядит она на все 35. Всему виной — многочисленные пластические операции. Как и любая другая представительница шоу-бизнеса, Кайли Дженнер не раз отрицала, что ложилась под нож хирурга ради красоты. Однако, судя по фотографиям, ее внешность менялась со временем. Среди предполагаемых операций, которые могла проводить Дженнер, упоминаются увеличение губ, ринопластика (операция на носу), подтяжка лица и груди. Ее мать, 67-летняя Крис Дженнер, выглядит ненамного старше дочери, которая к тому же не появляется на публике без огромного количества косметики. Генетика — это еще не все.

Адель

Фото Jason Merritt/Getty Images; Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возраст: 35 лет.

Не секрет, что после 30 лет резкое похудение может отрицательно сказаться на внешности. При быстром избавлении от лишнего веса кожа может потерять эластичность и обвиснуть. Кроме того, при похудении может происходить потеря жировой подушки в области лица, что меняет его форму и выразительность. К сожалению, именно это произошло с автором хитов Someone Like You и Hello. В 2019 году после развода Адель похудела на 22 кг и удивила поклонников прекрасной фигурой. Но у каждой монеты есть оборотная сторона: на лице 35-летней певицы появились новые морщины и обвисшая кожа.

Бритни Спирс

Фото Face to face; Axel/Keystone Press Agency, Global Look Press

Возраст: 41 год.

Бритни Спирс — еще один пример того, как слава в раннем возрасте может поставить под угрозу здоровье. Бритни Спирс впервые появилась на телевидении, когда ей было 8 лет, а знаменитую песню Oops...I Did It Again она написала всего в 19. Как и Линдси Лохан, Спирс начала употреблять наркотики. Из-за зависимости она даже была признана временно недееспособной и помещена под опеку отца. Стресс и употребление оставили свой отпечаток на лице актрисы: у нее есть глубокие морщины на лбу, а также ярко выраженные носогубные складки. Несколько лет добавляет и темная подводка вокруг глаз: Бритни Спирс — поклонница макияжа смоки-айс.

