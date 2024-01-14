Где искупаться на Крещение-2024 в Москве
Крещение — это один из главных церковных праздников, который православные отмечают 19 января. Накануне верующие ходят на вечернюю службу в храмы, причащаются и могут набрать освященной воды. Купания в список обязательных обрядов не входят. Тем не менее они проводятся ежегодно. В этом году традиционные крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Для тех, кто следует этой традиции, рассказываем, где будут оборудованы купели на Крещение в Москве в 2024 году.
- Северный административный округ
- Северо-Восточный административный округ
- Восточный административный округ
- Южный административный округ
- Юго-Западный административный округ
- Западный административный округ
- Северо-Западный административный округ
- Зеленоградский административный округ
- Троицкий и Новомосковский административные округа
Северный административный округ
Адреса:
-
ул. Б. Академическая, вл. 38а, Большой Садовый пруд.
-
Прибрежный пр-д, д. 1-7, акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от спасательной станции МЧС «Левобережная».
Северо-Восточный административный округ
Адрес: ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1, Дворцовый пруд.
Восточный административный округ
Адреса:
-
ул. Заозерная, д. 2-6, озеро Белое;
-
Измайловское ш., д. 73ж, купель «Вернисаж в Измайлове»;
-
ул. Оранжерейная, д. 18, озеро Святое;
-
Свободный просп., д. 2, Терлецкие пруды;
-
ул. Сокольнический Вал, вл. 1/1, парк «Сокольники», Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5).
Южный административный округ
Адреса:
-
ул. Борисовские Пруды, вл. 2, Борисовские пруды;
-
ул. Дольская, д. 1, Верхний Царицынский пруд;
-
Загородное ш., вл. 2, пруд Бекет.
Юго-Западный административный округ
Адреса:
-
ул. Академика Виноградова, д. 12, зона отдыха «Тропарево»;
-
ул. Воронцовские Пруды, д. 3, Большой Воронцовский пруд;
-
Нахимовский просп., вл. 8, пруд Зеленка;
-
ул. Профсоюзная, д. 123б, пруд № 4 на территории санатория «Узкое» РАН;
-
ул. Черневская, стр. 1, Верхний Черневский пруд.
Западный административный округ
Адреса:
-
ул. Василия Ботылева, д. 41, Москва-река в поселке Рублево;
-
ул. Воскресенская, д. 3а, Мещерский пруд;
-
ул. Б. Филевская, д. 40А, парк «Фили»;
-
Филевский б-р, д. 21, Москва-река, Филевская пойма.
Северо-Западный административный округ
Адреса:
-
ул. Авиационная, д. 79-1, яхт-порт «Алые паруса»;
-
ул. Барышиха, вл. 4, ландшафтный парк Митино;
-
Иваньковское ш., д. 3, природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4);
-
ул. Исаковского, напротив д. 2, Кировская пойма;
-
Карамышевская наб., д. 13-15;
-
ул. Муравская, пруд в с. Рождествено (за храмом);
-
ул. Свободы, д. 56, парк «Северное Тушино»;
-
ул. Таманская, д. 91, малое Бездонное озеро;
-
ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3, Строгинская пойма.
Зеленоградский административный округ
Адреса:
-
аллея Лесные Пруды, зона отдыха «Черное озеро»;
-
Панфиловский просп., зона отдыха «Озеро Школьное».
Троицкий и Новомосковский административные округа
Купели
Адреса:
-
пос. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Андрея Тарковского, д. 1;
-
пос. Воскресенское, д. 11А, рядом с храмом Воскресения Христова;
-
пос. Вороновское, с. Покровское, д. 11, около храма Покрова Пресвятой Богородицы;
-
пос. Десеновское, около д. Евсеево, около святого источника блаженной Ксении Петербургской;
-
пос. Кленовское, д. Товарищево, д. 9А;
-
пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного образа;
-
пос. Первомайское, д. Пучково, р. Рыжовка, около храма Казанской иконы Божией Матери;
-
пос. Роговское, д. Васюнино, д. 88, около храма Святой Троицы;
-
пос. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22А;
-
пос. Щаповское, с. Ознобишино, рядом с храмом Святой Троицы.
Пруды
Адреса:
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пос. Кленовское, д. Чернецкое, возле часовни иконы Божией Матери Иверской;
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пос. Краснопахорское, с. Былово, д. 82, возле храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех;
-
пос. Московский, проектируемый проезд № 389, напротив храма-часовни иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»;
-
пос. Мосрентген, д. 1, средний пруд каскада прудов, около храма Живоначальной Троицы;
-
пос. Филимонковское, д. Кнутово.