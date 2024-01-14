Где искупаться на Крещение-2024 в Москве

Крещение — это один из главных церковных праздников, который православные отмечают 19 января. Накануне верующие ходят на вечернюю службу в храмы, причащаются и могут набрать освященной воды. Купания в список обязательных обрядов не входят. Тем не менее они проводятся ежегодно. В этом году традиционные крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Для тех, кто следует этой традиции, рассказываем, где будут оборудованы купели на Крещение в Москве в 2024 году.

Северный административный округ

Адреса:

ул. Б. Академическая, вл. 38а, Большой Садовый пруд.

Прибрежный пр-д, д. 1-7, акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от спасательной станции МЧС «Левобережная».

Северо-Восточный административный округ

Адрес: ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1, Дворцовый пруд.

Восточный административный округ

Адреса:

ул. Заозерная, д. 2-6, озеро Белое;

Измайловское ш., д. 73ж, купель «Вернисаж в Измайлове»;

ул. Оранжерейная, д. 18, озеро Святое;

Свободный просп., д. 2, Терлецкие пруды;

ул. Сокольнический Вал, вл. 1/1, парк «Сокольники», Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5).

Южный административный округ

Адреса:

ул. Борисовские Пруды, вл. 2, Борисовские пруды;

ул. Дольская, д. 1, Верхний Царицынский пруд;

Загородное ш., вл. 2, пруд Бекет.

Юго-Западный административный округ

Фото DoroO/istockphoto.com

Адреса:

ул. Академика Виноградова, д. 12, зона отдыха «Тропарево»;

ул. Воронцовские Пруды, д. 3, Большой Воронцовский пруд;

Нахимовский просп., вл. 8, пруд Зеленка;

ул. Профсоюзная, д. 123б, пруд № 4 на территории санатория «Узкое» РАН;

ул. Черневская, стр. 1, Верхний Черневский пруд.

Западный административный округ

Адреса:

ул. Василия Ботылева, д. 41, Москва-река в поселке Рублево;

ул. Воскресенская, д. 3а, Мещерский пруд;

ул. Б. Филевская, д. 40А, парк «Фили»;

Филевский б-р, д. 21, Москва-река, Филевская пойма.

Северо-Западный административный округ

Адреса:

ул. Авиационная, д. 79-1, яхт-порт «Алые паруса»;

ул. Барышиха, вл. 4, ландшафтный парк Митино;

Иваньковское ш., д. 3, природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4);

ул. Исаковского, напротив д. 2, Кировская пойма;

Карамышевская наб., д. 13-15;

ул. Муравская, пруд в с. Рождествено (за храмом);

ул. Свободы, д. 56, парк «Северное Тушино»;

ул. Таманская, д. 91, малое Бездонное озеро;

ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3, Строгинская пойма.

Зеленоградский административный округ

Адреса:

аллея Лесные Пруды, зона отдыха «Черное озеро»;

Панфиловский просп., зона отдыха «Озеро Школьное».

Троицкий и Новомосковский административные округа

Купели

Адреса:

пос. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Андрея Тарковского, д. 1;

пос. Воскресенское, д. 11А, рядом с храмом Воскресения Христова;

пос. Вороновское, с. Покровское, д. 11, около храма Покрова Пресвятой Богородицы;

пос. Десеновское, около д. Евсеево, около святого источника блаженной Ксении Петербургской;

пос. Кленовское, д. Товарищево, д. 9А;

пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного образа;

пос. Первомайское, д. Пучково, р. Рыжовка, около храма Казанской иконы Божией Матери;

пос. Роговское, д. Васюнино, д. 88, около храма Святой Троицы;

пос. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22А;

пос. Щаповское, с. Ознобишино, рядом с храмом Святой Троицы.

Фото Sviatlana Lazarenka/istockphoto.com

Пруды

Адреса:

пос. Кленовское, д. Чернецкое, возле часовни иконы Божией Матери Иверской;

пос. Краснопахорское, с. Былово, д. 82, возле храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех;

пос. Московский, проектируемый проезд № 389, напротив храма-часовни иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»;

пос. Мосрентген, д. 1, средний пруд каскада прудов, около храма Живоначальной Троицы;

пос. Филимонковское, д. Кнутово.