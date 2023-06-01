Сколько стоит одеваться как Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм стала знаменита не благодаря фамилии мужа, а задолго до появления этого союза. Еще в годы Spice Girls Виктория была одной из самых ярких солисток группы. Она всегда поддерживала безупречную форму (хотя некоторым ее худоба казалась болезненной), а также обладала особенным стилем.

Это сегодня у Spicy Posh одноименный бренд одежды, который участвует в громких Неделях мод, а с начала 1990-х и до конца 2010-х певицу бросало от латекса до мини и пайеток. Однако, как говорит сама Виктория, именно это сформировало ее стиль, который сегодня признан общественностью как один из самых элегантных и дорогих.

Мы выбрали три образа, способных послужить отличным примером базового гардероба, который не скоро выйдет из моды.

Черное на черном

Дизайнер отличается особой смелостью в вопросах сочетания несочетаемых деталей и стилей. Не каждый решится надеть шерстяное классическое пальто с трениками, не так ведь? Но посмотрите, как органично смотрится образ.

Главный секрет успеха этого сочетания — цветовой минимализм. Выбирая черный и разбавляя его белым, вы точно не прогадаете, даже если соедините несколько стилевых течений. Спортивные штаны, базовая футболка и классические кеды есть практически в каждом гардеробе. Соберите этот конструктор в базовом цвете и дополните классическим пальто в тон.

В таком можно выйти на прогулку в холодный дождливый вечер или посетить, к примеру, хоккейный матч.

Классика жанра

С этого образа можно начать обновление гардероба, даже если вы еще до конца не определились, каким он должен быть в итоге. Сочетание белой футболки и черных брюк считается поистине каноничным для всех, кто следит за своим гардеробом и пытается сформировать индивидуальную базу.

Главное в таком сочетании — качественные ткани и опрятный внешний вид. Не пренебрегайте утюгом и роликом для чистки одежды, так как такое минималистичное сочетание требует особой аккуратности.

Дополните образ стильными очками в массивной оправе и любимой обувью — здесь можно выбрать и каблук, и классические кеды, и любимые лоферы.

Для прохладного времени года можно приобрести черный бомбер или то самое пальто, которое мы отметили в образе выше.

Много цвета не бывает

Виктория носит не только черный и белый, как могло показаться из предыдущих образов, она невероятно умело жонглирует цветами и подбирает сочетания, которые хочется повторять.

В этом случае мы видим вариант, который можно увидеть на Виктории чаще всего, — брюки свободного кроя и рубашку. Советуем присмотреться потому, что, во-первых, это очень удобно, во-вторых, смотрится стильно и дорого.

Для начала определите цветовую палитру, которая подойдет вашему типу внешности. Если вам сложно определиться самим, обратитесь за подсказками: в интернет, к стилисту или к звездам, чей стиль вам импонирует.

Такой образ достаточно универсален, его можно дополнить спортивной массивной обувью или любимыми мюлями нейтрального цвета, а также массивными аксессуарами.

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