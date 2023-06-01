Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 19:00

Сколько стоит одеваться как Виктория Бекхэм

Наида Демидко-Саидова
Автор, сникерхед
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Виктория Бекхэм стала знаменита не благодаря фамилии мужа, а задолго до появления этого союза. Еще в годы Spice Girls Виктория была одной из самых ярких солисток группы. Она всегда поддерживала безупречную форму (хотя некоторым ее худоба казалась болезненной), а также обладала особенным стилем.

Это сегодня у Spicy Posh одноименный бренд одежды, который участвует в громких Неделях мод, а с начала 1990-х и до конца 2010-х певицу бросало от латекса до мини и пайеток. Однако, как говорит сама Виктория, именно это сформировало ее стиль, который сегодня признан общественностью как один из самых элегантных и дорогих.

Мы выбрали три образа, способных послужить отличным примером базового гардероба, который не скоро выйдет из моды.

Черное на черном

Дизайнер отличается особой смелостью в вопросах сочетания несочетаемых деталей и стилей. Не каждый решится надеть шерстяное классическое пальто с трениками, не так ведь? Но посмотрите, как органично смотрится образ.

Главный секрет успеха этого сочетания — цветовой минимализм. Выбирая черный и разбавляя его белым, вы точно не прогадаете, даже если соедините несколько стилевых течений. Спортивные штаны, базовая футболка и классические кеды есть практически в каждом гардеробе. Соберите этот конструктор в базовом цвете и дополните классическим пальто в тон.

В таком можно выйти на прогулку в холодный дождливый вечер или посетить, к примеру, хоккейный матч.

Дэвид Бекхэм. Сколько стоит одеваться как Дэвид Бекхэм?

Классика жанра

С этого образа можно начать обновление гардероба, даже если вы еще до конца не определились, каким он должен быть в итоге. Сочетание белой футболки и черных брюк считается поистине каноничным для всех, кто следит за своим гардеробом и пытается сформировать индивидуальную базу.

Главное в таком сочетании — качественные ткани и опрятный внешний вид. Не пренебрегайте утюгом и роликом для чистки одежды, так как такое минималистичное сочетание требует особой аккуратности.

Дополните образ стильными очками в массивной оправе и любимой обувью — здесь можно выбрать и каблук, и классические кеды, и любимые лоферы.

Для прохладного времени года можно приобрести черный бомбер или то самое пальто, которое мы отметили в образе выше.

Чонгук. Сколько стоит одеваться, как Чонгук из BTS? Разбираем 3 образа

Много цвета не бывает

Виктория носит не только черный и белый, как могло показаться из предыдущих образов, она невероятно умело жонглирует цветами и подбирает сочетания, которые хочется повторять.

В этом случае мы видим вариант, который можно увидеть на Виктории чаще всего, — брюки свободного кроя и рубашку. Советуем присмотреться потому, что, во-первых, это очень удобно, во-вторых, смотрится стильно и дорого.

Для начала определите цветовую палитру, которая подойдет вашему типу внешности. Если вам сложно определиться самим, обратитесь за подсказками: в интернет, к стилисту или к звездам, чей стиль вам импонирует.

Такой образ достаточно универсален, его можно дополнить спортивной массивной обувью или любимыми мюлями нейтрального цвета, а также массивными аксессуарами.

Канье Уэст. Сколько стоит одеваться как Канье Уэст?

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Деньги
Мода
Экипировка
4
1
Читайте также
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 известных голливудских актрис, которые никогда не были замужем
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости