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Эксперт рассказал, как с помощью искусственного интеллекта выглядеть стильно
Жизнь и общество

Сегодня, 13:30

1 мин.

Эксперт рассказал, как с помощью искусственного интеллекта выглядеть стильно

Мария Маковей
Автор
ИИ и мода.
Фото AaronAmat/istockphoto.com
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Основатель стартапа MAIA Олег Лупиков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, как искусственный интеллект создает образы и помогает выглядеть стильно.

По его словам, благодаря росту популярности нейросетей появилось новое направление — fashion tech. Это сфера, которая объединяет в себе модные тенденции и технологии. Сейчас существуют сервисы, которые с помощью нейросетей подбирают образы под конкретного человека и могут найти понравившуюся вещь в обилии маркетплейсов.

«Например, можно загрузить в систему изображение платья, которое вы видели на какой-нибудь знаменитости, и сервис выдаст ссылки на маркетплейсы и магазины, где можно приобрести похожее», — объяснил эксперт.

Также некоторые программы уже умеют искать правильные сочетания цветов в одежде, подбирать верх к низу, предоставлять персональные рекомендации по выбору одежды с учетом типа фигуры.

Кроме того, приложения с нейросетями можно использовать в качестве цифрового гардероба, который умеет выбирать образы по погоде и подводить статистику, заключил Лупиков.

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