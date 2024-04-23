Эксперт рассказал, как с помощью искусственного интеллекта выглядеть стильно

Основатель стартапа MAIA Олег Лупиков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, как искусственный интеллект создает образы и помогает выглядеть стильно.

По его словам, благодаря росту популярности нейросетей появилось новое направление — fashion tech. Это сфера, которая объединяет в себе модные тенденции и технологии. Сейчас существуют сервисы, которые с помощью нейросетей подбирают образы под конкретного человека и могут найти понравившуюся вещь в обилии маркетплейсов.

«Например, можно загрузить в систему изображение платья, которое вы видели на какой-нибудь знаменитости, и сервис выдаст ссылки на маркетплейсы и магазины, где можно приобрести похожее», — объяснил эксперт.

Также некоторые программы уже умеют искать правильные сочетания цветов в одежде, подбирать верх к низу, предоставлять персональные рекомендации по выбору одежды с учетом типа фигуры.

Кроме того, приложения с нейросетями можно использовать в качестве цифрового гардероба, который умеет выбирать образы по погоде и подводить статистику, заключил Лупиков.