6 зарубежных звезд, которые считают себя некрасивыми

Все мы знаем, что настоящая красота — не только внешность, но и внутренний мир человека. В последнее время все больше звезд начинают следовать тренду на бодипозитив и полное принятие себя. Однако некоторые знаменитости вопреки этому все же считают себя некрасивыми. В этой подборке рассказываем о шести звездах, которые недовольны своей внешностью и не стесняются говорить об этом.

Марго Робби

В интервью Vanity Fair Марго Робби заявила, что не считает себя «особенно привлекательной».

Фото Global Look Press

Актриса сказала: «В моей большой компании подруг дома я определенно не самая красивая и привлекательная».

Австралийская актриса получила всемирную известность после того, как снялась в фильме «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. Все, кто видел сцены с ней в этой картине, явно бы не согласились с мнением актрисы о внешности.

Райан Гослинг

Кумир миллионов голливудская звезда Райан Гослинг тоже считает себя недостаточно привлекательным. А на секундочку, он и вышеупомянутая Марго Робби не так давно сыграли эталонных Барби и Кена.

Фото Global Look Press

Актер признавался: «Я не такой уж и красавчик. Я думаю, что я довольно странный парень. До «Дневника памяти» я всегда играл роли чудаков, уродов, психопатов, ботаников, аутсайдеров». Спустя 12 лет после выхода «Дневника памяти» актер снялся в главной роли в мюзикле «Ла-Ла Ленд», который прочно закрепил за ним статус красавчика.

Мила Кунис

Актриса считает, что она несексуальна от природы, но ее чувство юмора помогает ей выглядеть привлекательно.

Фото Global Look Press

Она рассказала изданию The Sun: «Я ценю внимание, но я не считаю себя особенно привлекательной. У меня также нет той естественной сексуальности и чувственности, которая есть у некоторых женщин».

Мила Кунис вместе со своим мужем Эштоном Катчером и детьми живет в Лос-Анджелесе — городе, куда, чтобы прославиться, приезжают самые красивые женщины мира. Именно поэтому сомнения актрисы можно понять.

Лиам Хемсворт

Бывший муж Майли Сайрус, австралийский актер Лиам Хемсворт стал популярен после роли Гейла Хоторна в «Голодных играх».

Фото Global Look Press

Однако несмотря на известность, Хемсворт не считает себя красивым. «Я не считаю себя привлекательным «сердцеедом», как меня называют фанаты», — признается актер в одном из интервью.

Майкл Фассбендер

Невероятно, но этот ирландский актер тоже не замечает своей привлекательности.

Фото Global Look Press

«Я никогда не считал себя красавцем», — признается актер. Комплексы и низкая самооценка у Майкла из прошлого: он рассказывал, что в юности у него было акне и плохая прическа, и это делает актера неуверенным в себе и по сей день.

Сальма Хайек

Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек говорила, что люди только думают, что она красавица, но на самом деле это не так.

Фото Global Look Press

«На самом деле у меня не очень хорошее тело. Я просто знаю несколько хитростей, как мне нужно правильно одеваться», — считает актриса. Несмотря на излишнюю скромность по поводу своей фигуры, 56-летняя актриса находится в прекрасной форме. Она занимается йогой, пилатесом и обожает дайвинг.

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