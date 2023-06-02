6 зарубежных звезд, которые считают себя некрасивыми
Все мы знаем, что настоящая красота — не только внешность, но и внутренний мир человека. В последнее время все больше звезд начинают следовать тренду на бодипозитив и полное принятие себя. Однако некоторые знаменитости вопреки этому все же считают себя некрасивыми. В этой подборке рассказываем о шести звездах, которые недовольны своей внешностью и не стесняются говорить об этом.
Марго Робби
В интервью Vanity Fair Марго Робби заявила, что не считает себя «особенно привлекательной».
Актриса сказала: «В моей большой компании подруг дома я определенно не самая красивая и привлекательная».
Австралийская актриса получила всемирную известность после того, как снялась в фильме «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. Все, кто видел сцены с ней в этой картине, явно бы не согласились с мнением актрисы о внешности.
Райан Гослинг
Кумир миллионов голливудская звезда Райан Гослинг тоже считает себя недостаточно привлекательным. А на секундочку, он и вышеупомянутая Марго Робби не так давно сыграли эталонных Барби и Кена.
Актер признавался: «Я не такой уж и красавчик. Я думаю, что я довольно странный парень. До «Дневника памяти» я всегда играл роли чудаков, уродов, психопатов, ботаников, аутсайдеров». Спустя 12 лет после выхода «Дневника памяти» актер снялся в главной роли в мюзикле «Ла-Ла Ленд», который прочно закрепил за ним статус красавчика.
Мила Кунис
Актриса считает, что она несексуальна от природы, но ее чувство юмора помогает ей выглядеть привлекательно.
Она рассказала изданию The Sun: «Я ценю внимание, но я не считаю себя особенно привлекательной. У меня также нет той естественной сексуальности и чувственности, которая есть у некоторых женщин».
Мила Кунис вместе со своим мужем Эштоном Катчером и детьми живет в Лос-Анджелесе — городе, куда, чтобы прославиться, приезжают самые красивые женщины мира. Именно поэтому сомнения актрисы можно понять.
Лиам Хемсворт
Бывший муж Майли Сайрус, австралийский актер Лиам Хемсворт стал популярен после роли Гейла Хоторна в «Голодных играх».
Однако несмотря на известность, Хемсворт не считает себя красивым. «Я не считаю себя привлекательным «сердцеедом», как меня называют фанаты», — признается актер в одном из интервью.
Майкл Фассбендер
Невероятно, но этот ирландский актер тоже не замечает своей привлекательности.
«Я никогда не считал себя красавцем», — признается актер. Комплексы и низкая самооценка у Майкла из прошлого: он рассказывал, что в юности у него было акне и плохая прическа, и это делает актера неуверенным в себе и по сей день.
Сальма Хайек
Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек говорила, что люди только думают, что она красавица, но на самом деле это не так.
«На самом деле у меня не очень хорошее тело. Я просто знаю несколько хитростей, как мне нужно правильно одеваться», — считает актриса. Несмотря на излишнюю скромность по поводу своей фигуры, 56-летняя актриса находится в прекрасной форме. Она занимается йогой, пилатесом и обожает дайвинг.
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