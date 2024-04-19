Визажист рассказала, как придать коже сияние
Чтобы придать коже сияние, визажист Мария Крючина рекомендует использовать кремовый или сухой хайлайтер. Об этом она заявила в беседе с «СЭ».
По словам эксперта, косметику следует наносить на выступающие участки лица, например верхние части скул. Кроме того, иллюминайзер можно нанести и на ключицы.
«Также жидкий хайлайтер для тела подчеркнет загар и позволит избавиться от колготок в жаркий период, если этого не требует дресс-код», — добавила Крючина.
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14 апр 16:30
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