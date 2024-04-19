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Визажист рассказала, как придать коже сияние
Жизнь и общество

Сегодня, 14:05

1 мин.

Визажист рассказала, как придать коже сияние

Мария Маковей
Автор
Девушка смотрит вдаль
Фото Andry5/istockphoto.com
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Чтобы придать коже сияние, визажист Мария Крючина рекомендует использовать кремовый или сухой хайлайтер. Об этом она заявила в беседе с «СЭ».

По словам эксперта, косметику следует наносить на выступающие участки лица, например верхние части скул. Кроме того, иллюминайзер можно нанести и на ключицы.

«Также жидкий хайлайтер для тела подчеркнет загар и позволит избавиться от колготок в жаркий период, если этого не требует дресс-код», — добавила Крючина.

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