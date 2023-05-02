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Сегодня, 17:00

Сколько стоит одеваться как Канье Уэст?

Наида Демидко-Саидова
Автор, сникерхед
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Канье Уэст
Фото Getty Images, Global Look Press
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Канье Уэст — безусловная икона моды последних лет. Кому-то может не нравиться его мешковатый стиль и доминирование «скучных» оттенков, но отрицать влияние рэпера на уличную моду и подиумы бессмысленно. Он привил многим любовь к оверсайзу и сделал кроссовки предметом культа, научил носить странные вещи, посещать официальные мероприятия в трениках, создал свои коллекции с именитыми домами моды и поселил в головах аудитории мысль о том, что мода может быть экологичной.

Мы разберем несколько самых ярких образов Канье последних лет и расскажем, как одеться так же в магазинах массмаркета.

Монохром

В мае 2022 года рэпер появился на улицах Нью-Йорка в полностью черном образе от Balenciaga. Тогда только стало известно о коллаборации Канье с модным домом.

Стиль Канье Уэста
Фото Getty Images
Стиль Канье Уэста

Повторить этот образ достаточно легко — выбирайте кожаную куртку в стиле оверсайз, прямые джинсы в цвет и массивные черные ботинки. В этом сезоне особенно трендовыми стали куртки винтажного стиля — мешковатые с потертостями, поэтому если у вас на даче завалялась похожая времен родительской молодости, смело возвращайте ее в город.

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Только джинса

Снова 2022 год, и снова образ артиста, ставший культовым и вернувший моду на джинсу. В январе артист появился на Неделе высокой моды в Париже со своей новой возлюбленной Джулией Фокс. Пара эффектно заявила об отношениях, облачившись в парную одежду. Рэпер подчеркнул образ любимыми массивными ботинками, перчатками и солнцезащитными очками.

Стиль Канье Уэста
Фото Getty Images
Стиль Канье Уэста

В теплое время года разбавить такой насыщенный образ мы предлагаем белой базовой футболкой, а грубые ботинки заменить массивными светлыми кроссовками.

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Настоящий спортшик

Сотрудничество артиста и Adidas достигало невероятных масштабов на своем пике. Неудивительно, что Канье активно продвигал спортивный стиль в массы. Серые и бежевые оттенки, всевозможные оверсайз-силуэты и трикотаж стали неотъемлемой частью образа певца на долгие годы.

Стиль Канье Уэста
Фото Getty Images
Стиль Канье Уэста

Такой образ будет актуален и сегодня: многослойность и универсальность стали не только удобными, но и сверхмодными после пандемии.

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