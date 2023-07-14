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Сколько стоит одеваться, как Тэхен из BTS?

Наида Демидко-Саидова
Автор, сникерхед
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Тэхен из BTS
Фото Личные соцсети Тэхена

Недавно корейский айдол, участник группы BTS, более известный как Ви, стал амбассадором CELINE. Это, во многом, определило его образы и в повседневной жизни. Однако особенный стиль выделял солиста уже давно.

Зачастую сложно предположить, какой образ выберет Тэхен для очередного выхода в свет: Ви может остановиться на классике или поразить всех леопардовой шубой в пол. Тем интереснее наблюдать за его перевоплощениями.

Для выхода в свет

Что может выглядеть дороже, чем качественные ткани и аксессуары класса премиум? Именно такое сочетание Тэхен выбирает чаще всего, если нужно выглядеть представительно и аккуратно. Спокойные натуральные оттенки, отлично сочетающиеся между собой, дополнены в этом образе яркими акцентами: часы от Cartier, брошь от Chanel и контрастная рубашка от Undercover.

Образ Тэхена из BTS
Фото Соцсети
Одежда, как у Тэхена из BTS
Фото Соцсети

Такой образ отлично подойдет и для прогулки, и для посещения светского мероприятия. Выберите оттенки, которые подойдут под ваш тип внешности, и тогда брюки и пиджак из такого комплекта станут незаменимой базой вашего гардероба.

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Для прогулки по городу

Такой образ от Celine как нельзя актуален в последние несколько сезонов: куртка в стиле студенческих бейсбольных команд не оставит вас незамеченным. Во-первых, это стильно — монохромный черный образ, дополненный контрастными вставками на куртке. Во-вторых, это удобно.

Ви из BTS
Фото Соцсети
Тэхен из BTS
Фото Соцсети

К такому образу можно подобрать массивные черные «мартинсы» для дождливой и прохладной погоды или легкие однотонные кеды. В качестве эксперимента можно выбрать яркую контрастную обувь.

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Для пляжа

Актуальный во все времена отпускной комплект — гавайская рубашка и легкие шорты. Даже корейский айдол появлялся в таком образе несколько раз: снимая видео для своих подписчиков и проводя репетицию перед концертом в Лос-Анджелесе.

Ви из BTS
Фото Соцсети
V из BTS
Фото Соцсети

Если вам захочется разбавить принт, можно добавить к образу базовую белую футболку. Чтобы адаптировать гавайскую рубашку для города, выберите светлые хлопковые брюки и классические белые кеды.

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