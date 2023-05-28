Правила красоты самой сексуальной женщины 2023 — Эшли Грэм
В 2023 году американская плюс-сайз модель Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире по версии журнала MAXIM. Эшли называют иконой бодипозитива, ведь ее любви к себе со всеми достоинствами и недостатками остается только позавидовать. В 2015 году она стала первой плюс-сайз моделью на обложке Sports Illustrated, а также снялась для Elle, Vogue и другого глянца. Рассказываем о пяти главных секретах красоты модели, которые позволяют ей оставаться ухоженной и здоровой.
Пилатес
В социальных сетях, где за девушкой следят более 20 миллионов подписчиков, Эшли регулярно публикует видео своих тренировок. Однако на публикации о тренировочном процессе девушка получает множество негативных комментариев вроде «Ты никогда не будешь худой, так зачем стараться?». На такие замечания Эшли отвечает, что она занимается спортом не для похудения, а для хорошего физического и ментального самочувствия, отдыха, улучшения осанки и гибкости.
Эшли Грэм обожает пилатес. Модель — мама двойни, и эти занятия помогли ей восстановиться после родов.
Беременность, точнее роды, ведут к повреждению мышц живота за счет мгновенного изменения объема абдоминальной области. Чтобы подтянуть зону живота и вернуть ему прежнюю функциональность, необходимо начинать с самого простого — это дыхание, умеренные нагрузки для этой области и подвижность позвоночника. Именно это дает пилатес для здоровья девушек
Увлажнение кожи
«У меня комбинированная кожа, но после рождения детей она стала намного более сухой. Секрет ее красоты — в увлажнении, витамине С и гиалуроновой кислоте», — говорит Эшли Грэм в одном из интервью. Также девушка всегда наносит SPF-крем, для защиты кожи от солнца и не забывает о сыворотках и масках.
В видео для Elle модель призналась, что не любит наносить чрезмерно много макияжа. С минимальной косметикой на лице Эшли чувствует себя намного увереннее. Звезда сильно не красится и для своего подкаста Pretty Big Deal, поскольку, по ее словам, это задает более расслабленный тон беседе и ее гости чувствуют себя спокойнее.
Смузи на завтрак
В одном из интервью девушка рассказала о своем любимом завтраке — это зеленый смузи. Грэм готовит его из капусты, лимона, имбиря, свеклы, яблок и зелени. Хотя он не очень сладкий, такой завтрак очень полезен после утреннего пробуждения и дает энергию на весь день.
Листовая зелень — прекрасный источник витаминов и кальция, которого порой так не хватает, особенно если приходится отказываться от молочных продуктов. В таком смузи — низкое содержание калорий, большое количество клетчатки и витаминов. Но следует помнить, что ягоды и фрукты содержат много фруктозы, а наша печень не способна переработать больше 30-50 г в день, и вся «передозировка» — прямой путь к неалкогольному жировому гепатозу печени. Пить смузи лучше в первой половине дня, потому что они являются отличным источником энергии
Медитации и йога
В видео о своем утре Эшли рассказывает, что не встает с кровати без короткой медитации. Прежде чем взяться за телефон или пойти умываться, девушка читает отрывки из книги о религии и размышляет о том, что для нее значат ключевые слова: «любовь», «семья», «добро», «совесть», «честность» и так далее. Также утро Эшли обожает начинать с короткого занятия йогой.
Медитации имеют множество полезных эффектов для физического и психического здоровья. Считается, что эта практика помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, что приводит к уменьшению тревоги и нервного напряжения. Регулярные медитации также улучшают работу мозга, повышая концентрацию и развивая память. Кроме того, человек, который медитирует перед сном, лучше спит и засыпает быстрее.
Медитации и занятия йогой особенно полезны молодым мамам.
Занятия йогой после родов, как правило, оказывают благотворное влияние на здоровье молодой мамы. Они повышают иммунитет, способствуют быстрому восстановлению формы, улучшают общее физическое состояние, нормализуют гормональный фон
Уход за волосами
Недавно в социальных сетях Эшли опубликовала пост о том, что после родов начала терять волосы. Поскольку девушка за бодипозитив и принятие себя, она не стесняется признаваться в том, что не всегда выглядит идеально. Теперь правильный уход за волосами стал особенно актуален для модели.
Вечером Эшли принимает душ и затем подготавливает волосы ко сну. В интервью она говорит: «Я мою волосы, разделяю их посередине, наношу на них спрей и ложусь спать с влажными». Девушка признается, что ее уход за волосами начинается ночью, чтобы подготовить их к следующему дню.
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