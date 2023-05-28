Правила красоты самой сексуальной женщины 2023 — Эшли Грэм

В 2023 году американская плюс-сайз модель Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире по версии журнала MAXIM. Эшли называют иконой бодипозитива, ведь ее любви к себе со всеми достоинствами и недостатками остается только позавидовать. В 2015 году она стала первой плюс-сайз моделью на обложке Sports Illustrated, а также снялась для Elle, Vogue и другого глянца. Рассказываем о пяти главных секретах красоты модели, которые позволяют ей оставаться ухоженной и здоровой.

Пилатес

В социальных сетях, где за девушкой следят более 20 миллионов подписчиков, Эшли регулярно публикует видео своих тренировок. Однако на публикации о тренировочном процессе девушка получает множество негативных комментариев вроде «Ты никогда не будешь худой, так зачем стараться?». На такие замечания Эшли отвечает, что она занимается спортом не для похудения, а для хорошего физического и ментального самочувствия, отдыха, улучшения осанки и гибкости.

Фото Соцсети

Эшли Грэм обожает пилатес. Модель — мама двойни, и эти занятия помогли ей восстановиться после родов.

Увлажнение кожи

«У меня комбинированная кожа, но после рождения детей она стала намного более сухой. Секрет ее красоты — в увлажнении, витамине С и гиалуроновой кислоте», — говорит Эшли Грэм в одном из интервью. Также девушка всегда наносит SPF-крем, для защиты кожи от солнца и не забывает о сыворотках и масках.

Фото AFP

В видео для Elle модель призналась, что не любит наносить чрезмерно много макияжа. С минимальной косметикой на лице Эшли чувствует себя намного увереннее. Звезда сильно не красится и для своего подкаста Pretty Big Deal, поскольку, по ее словам, это задает более расслабленный тон беседе и ее гости чувствуют себя спокойнее.

Смузи на завтрак

В одном из интервью девушка рассказала о своем любимом завтраке — это зеленый смузи. Грэм готовит его из капусты, лимона, имбиря, свеклы, яблок и зелени. Хотя он не очень сладкий, такой завтрак очень полезен после утреннего пробуждения и дает энергию на весь день.

Медитации и йога

В видео о своем утре Эшли рассказывает, что не встает с кровати без короткой медитации. Прежде чем взяться за телефон или пойти умываться, девушка читает отрывки из книги о религии и размышляет о том, что для нее значат ключевые слова: «любовь», «семья», «добро», «совесть», «честность» и так далее. Также утро Эшли обожает начинать с короткого занятия йогой.

Фото Global Look Press

Медитации имеют множество полезных эффектов для физического и психического здоровья. Считается, что эта практика помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, что приводит к уменьшению тревоги и нервного напряжения. Регулярные медитации также улучшают работу мозга, повышая концентрацию и развивая память. Кроме того, человек, который медитирует перед сном, лучше спит и засыпает быстрее.

Медитации и занятия йогой особенно полезны молодым мамам.

Уход за волосами

Недавно в социальных сетях Эшли опубликовала пост о том, что после родов начала терять волосы. Поскольку девушка за бодипозитив и принятие себя, она не стесняется признаваться в том, что не всегда выглядит идеально. Теперь правильный уход за волосами стал особенно актуален для модели.

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Вечером Эшли принимает душ и затем подготавливает волосы ко сну. В интервью она говорит: «Я мою волосы, разделяю их посередине, наношу на них спрей и ложусь спать с влажными». Девушка признается, что ее уход за волосами начинается ночью, чтобы подготовить их к следующему дню.

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