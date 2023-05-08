5 голливудских актрис, которые категорически против пластики
Для многих голливудских звезд эталоном красоты является Одри Хепберн, которой до самой старости удалось выглядеть элегантной и ухоженной без хирургических вмешательств. Актрисе «золотого века» Голливуда стараются соответствовать и более современные представительницы американского кинематографа. Рассказываем о пяти известных голливудских актрисах, которые выступают против пластической хирургии.
Джоди Фостер
60-летняя Джоди Фостер решительно выступает против пластики.
В одном из интервью актриса рассказывает: «Я бы предпочла, чтобы кто-то сказал: «Ух ты, у этой девушки большой нос», чем «Ух ты, у этой девушки плохо прооперированный нос»».
У актрисы есть несколько «секретов красоты», которые помогают ей принимать старость достойно. Джоди занимается йогой и пилатесом, ведет активный образ жизни. Походам к пластическим хирургам звезда предпочитает визиты к косметологу и правильно подобранный уход для кожи. Актриса следит за здоровьем и наслаждается своим возрастом, не пытаясь искусственно омолаживаться.
Здоровье — это понимание тела, его потребностей в конкретный момент, умение заботиться о нем. Психологическое равновесие, контроль эмоций, отсутствие стресса — это также составляющие здоровья. Очень важно принимать свои небольшие изъяны и поддерживать данное от природы.
Фрэнсис Макдорманд
Эта 65-летняя американская актриса тоже активно выступает против пластической хирургии.
«Что-то произошло в культуре: как будто бы мы не должны стареть после 45 лет — в плане одежды, косметики, отношения к жизни», — говорит Макдорманд. «Все одеваются как подростки. Все красят волосы. Все заботятся о молодости кожи. А я никогда не делала пластических операций», — признается актриса.
Макдорманд считает, что процесс старения заслуживает уважения. Естественное старение отражает внутренние качества: мудрость, опытность и осознанность, которые приходят только с годами.
В фильме «Земля кочевников», который получил несколько премий «Оскар» и «Золотой глобус», Фрэнсис играет начинающую стареть женщину, которую кризис заставляет отправиться на поиски смысла жизни. Сама же актриса, как многие ее героини, стремится быть максимально настоящей и вне съемочной площадки никогда не пользуется косметикой, не красит и не укладывает волосы и избегает походов к косметологу.
Мы должны стремиться не моложе выглядеть, а сохранить то, что нам дано от рождения. Сейчас об этом заботятся многие врачи и anti-age-специалисты. Разрабатываются формулы, позволяющие сохранить не только «внешнюю» молодость, но и поддержать организм комплексно. Когда в порядке кишечник, ЖКТ, сосуды, сердце — человек молод и дольше сохраняет свою естественную красоту.
Мэрил Стрип
72-летняя Мэрил Стрип всегда была одной из главных актрис Голливуда благодаря ее необычной внешности.
Как она рассказала в интервью Vanity Fair, она не прибегает к уколам ботокса или пластической хирургии. Актриса объясняет: «Если вы начинаете делать что-то подобное, то остановиться очень трудно. Пытаться остановить время, выглядеть молодо — вредно для работы актера и просто бесполезно».
Актрисе удается отлично выглядеть и после 70 лет благодаря сбалансированному образу жизни: она несколько раз в неделю занимается плаванием, много ходит, пьет достаточное количество воды и правильно питается.
Каждый должен научиться пить достаточно воды. С возрастом мы теряем значительное количество жидкости, поэтому водный баланс — основа долголетия и здоровья кожи. Конечно, в совокупности с умеренной физической нагрузкой и рационально подобранным питанием (для конкретного организма).
Джулианна Мур
Джулианна Мур признается: «Я не хочу осуждать людей за то, что они делают пластику, но я не верю, что это помогает выглядеть лучше. Когда вы смотрите на кого-то с ботоксом или пластическими операциями, это выглядит странно».
62-летняя актриса считает своим секретом красоты постоянное использование солнцезащитного крема, что помогает ее коже сохранять молодость. Джулианна пользуется только натуральной косметикой, практикует иглоукалывание и придерживается правильного питания.
Кейт Уинслет
47-летняя Кейт Уинслет говорит, что сейчас она гораздо меньше беспокоится о своей внешности, чем в прошлом, потому что активно занимается карьерой и детьми.
В 2011 году в интервью The Telegraph актриса сказала: «Пластические операции противоречат моим внутренним установкам, тому, как меня воспитали родители, и тому, что я считаю естественной красотой. Я актриса, я не хочу «замораживать» выражение своего лица и делать его безэмоциональным».
Со времен «Титаника» актриса только хорошеет с каждым годом благодаря контрастному душу, правильному уходу за кожей, занятиям спортом и заботе о здоровье.
Защита кожи от солнца — главный фактор, который помогает в профилактике меланомы. Очень рекомендую использовать УФ-защиту, не ходить в солярии, закрывать участки кожи на палящем солнце. Это не только продлит молодость и красоту, но и предотвратит развитие злокачественных заболеваний кожи.
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