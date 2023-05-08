5 голливудских актрис, которые категорически против пластики

Для многих голливудских звезд эталоном красоты является Одри Хепберн, которой до самой старости удалось выглядеть элегантной и ухоженной без хирургических вмешательств. Актрисе «золотого века» Голливуда стараются соответствовать и более современные представительницы американского кинематографа. Рассказываем о пяти известных голливудских актрисах, которые выступают против пластической хирургии.

Джоди Фостер

60-летняя Джоди Фостер решительно выступает против пластики.

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В одном из интервью актриса рассказывает: «Я бы предпочла, чтобы кто-то сказал: «Ух ты, у этой девушки большой нос», чем «Ух ты, у этой девушки плохо прооперированный нос»».

У актрисы есть несколько «секретов красоты», которые помогают ей принимать старость достойно. Джоди занимается йогой и пилатесом, ведет активный образ жизни. Походам к пластическим хирургам звезда предпочитает визиты к косметологу и правильно подобранный уход для кожи. Актриса следит за здоровьем и наслаждается своим возрастом, не пытаясь искусственно омолаживаться.

Фрэнсис Макдорманд

Эта 65-летняя американская актриса тоже активно выступает против пластической хирургии.

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«Что-то произошло в культуре: как будто бы мы не должны стареть после 45 лет — в плане одежды, косметики, отношения к жизни», — говорит Макдорманд. «Все одеваются как подростки. Все красят волосы. Все заботятся о молодости кожи. А я никогда не делала пластических операций», — признается актриса.

Макдорманд считает, что процесс старения заслуживает уважения. Естественное старение отражает внутренние качества: мудрость, опытность и осознанность, которые приходят только с годами.

В фильме «Земля кочевников», который получил несколько премий «Оскар» и «Золотой глобус», Фрэнсис играет начинающую стареть женщину, которую кризис заставляет отправиться на поиски смысла жизни. Сама же актриса, как многие ее героини, стремится быть максимально настоящей и вне съемочной площадки никогда не пользуется косметикой, не красит и не укладывает волосы и избегает походов к косметологу.

Мэрил Стрип

72-летняя Мэрил Стрип всегда была одной из главных актрис Голливуда благодаря ее необычной внешности.

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Как она рассказала в интервью Vanity Fair, она не прибегает к уколам ботокса или пластической хирургии. Актриса объясняет: «Если вы начинаете делать что-то подобное, то остановиться очень трудно. Пытаться остановить время, выглядеть молодо — вредно для работы актера и просто бесполезно».

Актрисе удается отлично выглядеть и после 70 лет благодаря сбалансированному образу жизни: она несколько раз в неделю занимается плаванием, много ходит, пьет достаточное количество воды и правильно питается.

Джулианна Мур

Джулианна Мур признается: «Я не хочу осуждать людей за то, что они делают пластику, но я не верю, что это помогает выглядеть лучше. Когда вы смотрите на кого-то с ботоксом или пластическими операциями, это выглядит странно».

Фото Global Look Press

62-летняя актриса считает своим секретом красоты постоянное использование солнцезащитного крема, что помогает ее коже сохранять молодость. Джулианна пользуется только натуральной косметикой, практикует иглоукалывание и придерживается правильного питания.

Кейт Уинслет

47-летняя Кейт Уинслет говорит, что сейчас она гораздо меньше беспокоится о своей внешности, чем в прошлом, потому что активно занимается карьерой и детьми.

Фото Global Look Press

В 2011 году в интервью The Telegraph актриса сказала: «Пластические операции противоречат моим внутренним установкам, тому, как меня воспитали родители, и тому, что я считаю естественной красотой. Я актриса, я не хочу «замораживать» выражение своего лица и делать его безэмоциональным».

Со времен «Титаника» актриса только хорошеет с каждым годом благодаря контрастному душу, правильному уходу за кожей, занятиям спортом и заботе о здоровье.

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