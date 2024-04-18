Модные редакторы рассказали, какие прически будут в тренде этим летом

Модные редакторы французской версии журнала Vogue считают, что летом 2024 года актуальными станут укладки с ободками и сложные фактурные пучки с лентами. Также в тренде будут украшенные перьями пряди, как у моделей на показах весенне-летней коллекции Dries Van Noten.

Кроме того, в трендовый список вошли ультракороткие стрижки, челки, а также небрежные прически: различные косы и хвосты с эффектом взлохмаченных волос.