Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Модные редакторы рассказали, какие прически будут в тренде этим летом
Жизнь и общество

Сегодня, 20:30

0 мин.

Модные редакторы рассказали, какие прически будут в тренде этим летом

Мария Маковей
Автор
Блондинка с короткой стрижкой
Фото Kiuikson/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Модные редакторы французской версии журнала Vogue считают, что летом 2024 года актуальными станут укладки с ободками и сложные фактурные пучки с лентами. Также в тренде будут украшенные перьями пряди, как у моделей на показах весенне-летней коллекции Dries Van Noten.

Кроме того, в трендовый список вошли ультракороткие стрижки, челки, а также небрежные прически: различные косы и хвосты с эффектом взлохмаченных волос.

Риз Уизерспун, Кендалл Дженнер, Джей Ло. 7 бьюти-советов от известных косметологов, которых любят западные звезды

Мода
2
0
Новости холдинга
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Капитан-тренер, глупое удаление и камбэк в большинстве. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске

Придумай мем

Последние новости
12:15
В мае состоится первый конкурс красоты среди виртуальных моделей
16 апр 16:30
Стилист назвала купальники, которые будут в тренде этим летом
16 апр 13:05
Звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые станет отцом
14 апр 16:30
Смокинг станет трендовой женской одеждой в 2024 году
12 апр 19:00
Аналитики назвали самых популярных членов британской королевской семьи