8 самых красивых пар Голливуда, которые сейчас вместе

Давайте сразу договоримся, красота — понятие многогранное. У каждого возраста, каждой нации и расы есть свое понимание того, что прекрасно. Есть, конечно, персоны выдающиеся, внешность которых признает и стар, и млад по обе стороны от экватора. Давайте расширим границы и посмотрим на эти великолепные тандемы — восемь самых красивых пар Голливуда, которые сейчас вместе.

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли

Прекрасное сочетание, с какой стороны ни взгляни: с одной — очаровательный ангел Victoria's Secrets Рози Хантингтон-Уайтли, с другой — брутальный красавец Джейсон Стэтхэм. После двух неудачных романов отношения с моделью стали для 42-летнего актера настоящим подарком судьбы.

Фото Global Look Press

И, несмотря на многочисленную критику из-за большой разницы в возрасте (девушке на момент знакомства было 22 года), они счастливы в отношениях уже больше десяти лет, хотя не выставляют их на показ (но и не прячутся), растят сына, мечтают о большой семье и наслаждаются друг другом.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Красотка Меган Фокс состоит в отношениях с американским рэпером Колсоном Бэйкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly или MGK, который младше ее на четыре года. В одном из интервью актриса даже заявила, что в прошлых жизнях уже встречала своего возлюбленного. Возможно, именно такая сильная взаимная страсть побудила Меган оставить звезду сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайана Остина Гринта, от которого у нее трое сыновей.

С Колсоном Бейкером актриса познакомилась на съемках фильма «Полночь на злаковом поле». Далее, в мае 2021 года состоялась их совместная работа уже в рамках клипа рэпера — в нем Мэган сыграла роль его любимой, собственно говоря, себя.

Фото Getty Images

Если вы считаете, что за красоту в паре отвечает Меган Фокс, то, наверняка, вас удивит, что у самой актрисы иное мнение: своего возлюбленного она называет «красивым до боли», «белокурым ангелом, в котором прекрасно абсолютно все».

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Согласно последним слухам и судя по фото папарацци, Кайли Дженнер, которая особо не нуждается в представлении, как и все семейство Кардашьян, встречается с актером Тимоти Шаламе. Кто-то считает, что это несерьезно. Однако, кажется, пара отлично проводит время.

Фото Global Look Press

Модель вложила в свою внешность немало средств и стараний, а Тимоти Шаламе и без того признается в Голливуде одним из самых привлекательных молодых актеров благодаря своей миловидности.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Они такие разные, но все-таки вместе. Индийская красавица с аппетитными формами и титулом «Мисс Мира», несмотря на разницу в 10 лет, покорила Ника Джонаса. О чем парень не стесняясь сообщил ей в соцсетях.

В 2017 году произошла настоящая первая встреча, на которой Ник опустился на одно колено и... нет, не сделал предложение, но сказал Приянке: «Где ты пропадала всю мою жизнь?». С тех самых пор эти красивые отношения продолжаются. И хотя долгое время их общение было просто дружеским, постепенно пара сблизилась, и в июле 2018 на день рождения Приянка получила кольцо. А затем состоялись свадебные церемонии по индуистским и христианским традициям.

Фото Global Look Press

Сейчас Приянка Чопра и Ник Джонас женаты, по-прежнему тают от нежности к друг другу и абсолютно счастливы.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Отношения этой пары начались до того, как на них обрушился шквал популярности, — в 2010 году. Крис Хемсворт не раз отмечал в интервью, что прежде всего ценит в своей возлюбленной чувство юмора и страсть к жизни. А Эльза Патаки признается, что сразу же влюбилась в его голос, услышав по телефону. Им настолько хорошо вместе, что они просто живут и наслаждаются всем происходящим.

Фото Getty Images

Пара особенно не заморачивается над памятными датами — даже толком не помнят, когда поженились: «Где-то в декабре...», — отвечают они. Все дело в том, что Крис Хемсворт и Эльза Патаки просто были на отдыхе со своими родными в Индонезии и внезапно решили, что это неплохой повод пожениться.

Пара отлично сочетает актерскую карьеру с семейной жизнью. На сегодняшний день Крис Хемсворт и Эльза Патаки успели обзавестись не только популярностью, но и тремя детьми.

Зендея и Том Холланд

Эти молодые, но уже известные актеры и партнеры по фильму «Человек паук: Возвращение домой», не афишируют личную жизнь. Информация об их романе, который длится с 2016 года, вскрылась не без помощи вездесущих папарацци. Поэтому популярность не мешает их отношениям.

Фото Getty Images

Если решите поставить под вопрос привлекательность одного из них, имейте ввиду: именно Зендея за последние годы получила статус амбассадора таких брендов, как Valentino, Lanc?me, Bulgari и разработала совместную коллекцию с Tommy Hilfiger, а Том Холланд стал лицом Prada, не говоря об активной работе обоих в кино.

Сабрина Доур и Идрис Эльба

Сложно не отметить эту пару: Идрис Эльба неоднократно попадал в рейтинги самых красивых мужчин мира, а его четвертая жена Сабрина Доур — что тут говорить, она покорила актера, который зарекся вступать в брак после череды не очень удачных отношений.

Фото Getty Images

Девушка младше возлюбленного на 17 лет, и ее тоже можно считать признанной красоткой — за ее плечами титул «Мисс Ванкувер».

Моника Беллуччи и Тим Бертон

Возможно, не так эпично, как Беллуччи-Кассель, однако тоже довольно красиво. 58-летняя актриса Моника Беллуччи и 64-летний режиссер Тим Бертон вместе. Взаимный интерес возник на Кинофестивале имени братьев Люмьер в 2022 году. К тому моменту актриса уже рассталась с художником Николя Лефевром, с которым у нее были отношения после Касселя, а режиссер много лет оставался одинок после расставания с Хеленой Бонем Картер.

Фото Global Look Press

Сейчас Беллуччи и Бертон — не просто красивая зрелая пара, но и, судя по многочисленным фото все тех же папарацци, довольно счастливые люди, которые вовремя обрели друг друга.

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