Зачем компании платят за спортивные занятия сотрудников: что такое корпоративный спорт

Понятие «корпоративный спорт» все чаще звучит на бизнес-форумах. Его называют эффективным способом мотивировать сотрудников совершенствовать не только свое тело, но и профессиональные навыки. В этой статье мы вместе с экспертами обсудим, что такое корпоративный спорт и чем он полезен бизнесу.

Что такое корпоративный спорт

Корпоративный спорт — это занятие сотрудниками предприятия тем или иным видом спорта. При этом расходы за аренду помещения и инвентаря (а иногда даже и за трансфер до спортивного объекта) берет на себя компания. В рамках такой деятельности люди не только занимаются общеукрепляющей физкультурой, но и участвуют в совместных дружеских соревнованиях и даже в любительских лигах и чемпионатах.

На первый взгляд кажется, что такая политика компании может больно ударить по бюджету фирмы. Но в последнее время все большее количество бизнесменов делают выбор в пользу корпоративного спорта как главного инструмента тимбилдинга. Сейчас эта отрасль активно развивается: руководители и топ-менеджеры видят в корпоративном спорте не статью расходов, а ценное преимущество на рынке.

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5 причин развивать корпоративный спорт

Улучшает продуктивность

Наукой доказано, что занятия спортом положительно влияют не только на тело, но и на психику. При физической нагрузке в мозге выделяются химические вещества, которые улучшают качество сна, повышают самооценку, помогают сосредоточиться. Сотрудник, у которого есть возможность регулярно заниматься спортом, становится более усидчивым, внимательным, креативным.

Кроме того, регулярная физическая нагрузка может улучшить продуктивность весьма неожиданным способом. Не секрет, что курящие сотрудники тратят много времени на эту вредную привычку, что значительно сокращает продолжительность их нахождения за рабочим местом. Согласно исследованию, спорт, особенно кардионагрузки, снижают тягу к курению и помогают расстаться с пагубной зависимостью.

Сокращает больничные

Занятия спортом укрепляют здоровье и помогают предотвратить многие заболевания. Однако не все знают, что регулярные физические нагрузки оказывают благоприятный эффект на иммунную систему. Упражнения вызывают рост количества антител и лейкоцитов — клеток иммунной системы, которые борются с болезнями. У тренированного человека антитела и лейкоциты циркулируют быстрее, поэтому они могут обнаружить болезнь раньше, чем у того, кто ведет сидячий образ жизни.

По данным Центра медицинской статистики, наиболее частая причина выдачи больничного листа — это заболевания органов дыхания (36,8% от всех заболеваний). Физкультурой можно предотвратить их возникновение, так как она помогает укрепить мышцы грудной клетки, увеличить емкость легких и повысить выносливость.

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Сплачивает коллектив

В 2020 году российские ученые провели исследование, посвященное преимуществам корпоративного спорта для компании. На первое место большинство респондентов поставили повышение эффективности работы сотрудников. Второе место с небольшим отрывом заняло формирование командного духа. Именно поэтому в корпоративном спорте чаще всего отдается предпочтение именно командным видам спорта — волейболу, футболу, баскетболу. Они помогают сплотиться не только на спортплощадке, но и в офисе или цехе, потому что развивают навыки, одинаково полезные для обоих занятий: разработку стратегии, выявление лидерских качеств, умение идти на компромиссы и принимать решения в стрессовых ситуациях.

Корпоративный спорт не только сплачивает коллектив, но и способствует его лояльности к руководству предприятия. Его готовность взять на себя ответственность за хорошее самочувствие сотрудников ведет к укреплению авторитета и повышению доверия.

Способствует коммуникации

В спортивных мероприятиях очень ценно то, что они дают сотрудникам возможность ближе познакомиться в неформальной обстановке. В крупных компаниях люди могут годами работать в соседних кабинетах и не знать друг друга по имени.

Корпоративный спорт эффективно решает эту проблему, создавая ситуации, когда личное общение становится неизбежным. В результате совместного участия в соревнованиях сотрудники компании лучше узнают друг друга. В их профессиональной деятельности это ведет к тому, что они с большей вероятностью обратятся за помощью или советом к коллеге. Дружба между сотрудниками также снижает вероятность конфликтов и создает благоприятную рабочую атмосферу.

Повышает узнаваемость

Корпоративный спорт — это реклама бизнеса. Посвященные ему мероприятия представляют собой отличную возможность для проведения различного рода PR-кампаний. Например, спортивные фестивали, на которые собираются не только сотрудники, но и гости, — отличный шанс распространить рекламно-сувенирную продукцию или стать партнером мероприятия, предложив организаторам свои профильные услуги бесплатно или со скидкой.

Корпоративный спорт не просто делает компанию и ее продукцию более узнаваемой, но и помогает формировать положительный имидж в глазах общественности. Здесь играют важную роль не столько СМИ, сколько «сарафанное радио». Люди всегда охотно делятся спортивными подвигами в соцсетях и в личных разговорах, зачастую упоминая название компании, сделавшей этот подвиг возможным.

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Как развить это направление в организации, если вы руководитель

Существуют специализированные коммерческие организации, которые предоставляют услуги в сфере корпоративного спорта: от выработки стратегии до комплектования частного спортивного зала.

Для руководителей компаний организуются тематические форумы, где они могут познакомиться с новейшими трендами в этой сфере.

Что делать, если вы сотрудник и хотите, чтобы в вашей организации развивалось это направление

Сначала необходимо удостовериться, не участвует ли уже ваша компания в программах корпоративного спорта. Для этого обратитесь в отдел кадров. Там подскажут, какие услуги предлагает предприятие сотрудниками и какие требования существуют для их получения.

Если подобных программ не оказалось, можно обратиться с инициативой лично к руководителю или написать коллективное обращение, где была бы описана польза занятий спортом для эффективной работы сотрудников.