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Сегодня, 07:00

О чем говорить на первом свидании и как сделать его идеальным

Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям
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Проверка фактов

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Пара на берегу моря
Фото www.istockphoto.com

Первое впечатление формируется уже в первые секунды встречи. Оно складывается из языка тела и из того, что и как человек говорит. Второй раз произвести первое впечатление невозможно: как в деловой коммуникации, так и в личном общении, потому важно быть всегда готовыми.

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Как сделать свидание идеальным

Следите за осанкой — человек с прямой спиной и ровной осанкой, твердой походкой и плавными движениями воспринимается как уверенный в себе.

Улыбка — беспроигрышный инструмент для того, чтобы расположить к себе.

Помните: по правилам светского этикета, мужчина первым приветствует даму, а руку для рукопожатия, если посчитает нужным, подает дама. Это же касается и инициативы сокращения дистанции и перехода с «вы» на «ты»: предлагать следует женщине.

Свидание
Фото www.istockphoto.com

Заранее подготовьте самопрезентацию, с которой вы начнете общение. Помните, что на разные случаи жизни (для делового и неформального общения) у вас должны быть разные самопрезентации в зависимости от целей встречи. В светском общении сделайте акцент на ваши интересы и увлечения, это может стать прекрасной темой для продолжения беседы.

Отличный способ начать общение — сделать комплимент, подчеркнув хороший вкус в выборе места встречи, стиль, пунктуальность, располагающую улыбку или аксессуар.

Избегайте в общении табуированных тем, которые могут привести к столкновению взглядов или увести диалог в негативное русло. К таким темам относятся: смерть, интим, болезни, физиологические особенности, политика, религия.

Для беседы на свидании выберите нейтральные темы, которые будут способствовать узнаванию друг друга. Например, фильмы, любимые места в городе, путешествия, книги, выставки.

По чувству юмора можно сделать вывод об интеллекте человека. Будьте внимательны к тем шуткам, которые произносите, и к тому, какое впечатление благодаря им вы можете произвести. Шутки интимного плана, как говорилось ранее, совершенно не уместны на первом свидании.

Свидание
Фото www.istockphoto.com

Используйте метафоры из мира собеседника, чтобы на понятном ему или ей языке донести позицию.

Подготовьте заранее интересные факты о месте, где пройдет свидание, — что здесь было раньше, чем оно известно. Если это театр или кино — узнайте интересные истории об актерах, режиссере, сюжете.

Отличный способ подержать беседу — какой сегодня день. В календаре, что ни день, то праздник. Это отличная возможность поговорить на нейтральные темы, особенно если пока вы с собеседником мало знакомы.

Помните, что каждому, вне зависимости от пола и возраста, приятно, когда ради него старались. Важно подготовиться не только внешне, но и содержательно, чтобы не пришлось испытывать неловкость от длительных пауз в разговоре.

Психология
Увлечения
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