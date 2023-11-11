О чем говорить на первом свидании и как сделать его идеальным

Первое впечатление формируется уже в первые секунды встречи. Оно складывается из языка тела и из того, что и как человек говорит. Второй раз произвести первое впечатление невозможно: как в деловой коммуникации, так и в личном общении, потому важно быть всегда готовыми.

Как сделать свидание идеальным

Контролировать язык тела

Следите за осанкой — человек с прямой спиной и ровной осанкой, твердой походкой и плавными движениями воспринимается как уверенный в себе.

Улыбаться

Улыбка — беспроигрышный инструмент для того, чтобы расположить к себе.

Следовать этикету

Помните: по правилам светского этикета, мужчина первым приветствует даму, а руку для рукопожатия, если посчитает нужным, подает дама. Это же касается и инициативы сокращения дистанции и перехода с «вы» на «ты»: предлагать следует женщине.

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Подготовить самопрезентацию

Заранее подготовьте самопрезентацию, с которой вы начнете общение. Помните, что на разные случаи жизни (для делового и неформального общения) у вас должны быть разные самопрезентации в зависимости от целей встречи. В светском общении сделайте акцент на ваши интересы и увлечения, это может стать прекрасной темой для продолжения беседы.

Делать комплименты

Отличный способ начать общение — сделать комплимент, подчеркнув хороший вкус в выборе места встречи, стиль, пунктуальность, располагающую улыбку или аксессуар.

Быть аккуратным в выборе тем для разговора

Избегайте в общении табуированных тем, которые могут привести к столкновению взглядов или увести диалог в негативное русло. К таким темам относятся: смерть, интим, болезни, физиологические особенности, политика, религия.

Для беседы на свидании выберите нейтральные темы, которые будут способствовать узнаванию друг друга. Например, фильмы, любимые места в городе, путешествия, книги, выставки.

Шутить

По чувству юмора можно сделать вывод об интеллекте человека. Будьте внимательны к тем шуткам, которые произносите, и к тому, какое впечатление благодаря им вы можете произвести. Шутки интимного плана, как говорилось ранее, совершенно не уместны на первом свидании.

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Учитывать интересы собеседника

Используйте метафоры из мира собеседника, чтобы на понятном ему или ей языке донести позицию.

Изучить обстановку

Подготовьте заранее интересные факты о месте, где пройдет свидание, — что здесь было раньше, чем оно известно. Если это театр или кино — узнайте интересные истории об актерах, режиссере, сюжете.

Не стесняться говорить на банальные темы

Отличный способ подержать беседу — какой сегодня день. В календаре, что ни день, то праздник. Это отличная возможность поговорить на нейтральные темы, особенно если пока вы с собеседником мало знакомы.

Помните, что каждому, вне зависимости от пола и возраста, приятно, когда ради него старались. Важно подготовиться не только внешне, но и содержательно, чтобы не пришлось испытывать неловкость от длительных пауз в разговоре.