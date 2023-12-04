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Варежки или перчатки: что лучше, плюсы и минусы, критерии выбора
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

4 мин.

Что выбрать — варежки или перчатки? Плюсы и минусы этих аксессуаров

Мария Маковей
Автор
Полина Михайлова
Персональный стилист-имиджмейкер
Различные перчатки и варежки на оранжевом фоне
Фото Eugene4873/istockphoto.com
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Наступили холода, а это значит, что пора утепляться. Но что согреет руки лучше этой зимой — варежки или перчатки? Вместе со стилистом-имиджмейкером Полиной Михайловой решили это выяснить.

Плюсы и минусы варежек

Первые упоминания о варежках встречаются еще в XIII веке. Есть несколько версий происхождения их названия. Кто-то считает, что наименование происходит от скандинавского «варяжская рукавица», а другие уверены, что варежки так названы из-за древнерусского глагола «варити» — оберегать, защищать.

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Этот предмет гардероба считается достоянием русского народа, его даже выдвигали на звание символа Олимпиады в Сочи. А в Санкт-Петербурге в 2013 году открыли музей варежки с более чем 500 экземплярами.

Девушка дует на руки в варежках
Фото mediaphotos/istockphoto.com

Так почему варежки так популярны? Считается, что в них рукам намного теплее, чем в перчатках. Это связано с тем, что пальцы находятся рядом и греют друг друга.

Самые теплые варежки делают из натурального пуха или шерсти.
Полина Михайлова
Персональный стилист-имиджмейкер

Главный плюс варежек — они свободно сидят на руке, их удобно снимать и надевать. При этом они могут быть из плотного и тонкого материала, а рукодельницам проще и быстрее их вязать. Кроме того, в таких рукавицах можно сжать пальцы в кулак или спокойно размять их.

Однако кроме достоинств, у варежек есть ряд неоспоримых недостатков:

  • в них неудобно управлять машиной и брать мелкие предметы: ключи, телефон, кошелек;

  • они мешают пользоваться смартфоном или планшетом;

  • рукавицы сильно ограничивают движения, их приходится снимать, чтобы, например, расстегнуть куртку.

Плюсы и минусы перчаток

Немалое участие в становлении популярности перчаток приняла католическая церковь. В XI веке нашей эры при посещении храма люди обязательно покрывали руки (в ту эпоху именно религия диктовала основы этикета).

Девушка держит в перчатках горячий напиток.
Фото npdesignde/istockphoto.com

Огромным поклонником мужских перчаток был Наполеон Бонапарт. Его коллекция насчитывала свыше 240 пар. Впрочем, от французского императора не отставала и его жена — Жозефина. Сегодня этот элемент одежды очень актуален и есть в гардеробе как у мужчин, так и у женщин.

Перчатки из тонкой кожи или велюра могут стать прекрасным акцентом в вечернем образе.
Полина Михайлова
Персональный стилист-имиджмейкер

Перчатки дарят «ощущение свободы». В них удобно взять что-то в руки, проще достать из кармана смартфон или управлять автомобилем.

Однако многие замечают, что в перчатках руки мерзнут намного быстрее, чем в варежках. Здесь важно понимать, что такие аксессуары не производят тепло, а всего лишь удерживают его. Но они тоже могут быть теплыми, если сделаны из натуральной кожи и имеют мех внутри.

Критерии выбора

Чтобы спасти руки от холодов, нужно правильно подобрать аксессуар. Вот несколько основных критериев выбора:

  • Перед покупкой обратите внимание на материал, из которого сделаны перчатки или варежки. Натуральные изделия моментально впитывают тепло руки, а искусственные фактуры сохраняют прежнюю температуру.

  • Внимательно изучите срезы и швы.

  • Если для вас важно качество, стоит отказаться от изделий, сшитых из кусочков или сделанных из синтетики.

  • При покупке варежек или перчаток лучше выбирать изделия из козьей или овечьей шерсти, модели из ангоры, шерсти мериноса и смеси разных видов пряжи.

  • Обязательно обращайте внимание на размер аксессуаров. Правильно подобранные варежки или перчатки плотно сидят на руке, а при необходимости без труда снимаются.

  • Не забывайте и об эстетике образа. При выборе ориентируйтесь на сочетаемость в цвете, фактуре и уместности. Например, кожаные перчатки не годятся для образа в спортивном стиле.

  • Учитывайте длину изделия. Если у верхней одежды укороченный рукав, перчатки должны заходить под него.

  • Если верхняя одежда с принтом, то аксессуар на руки лучше выбрать однотонный — в цвет принта.

Если вы не можете решить, что лучше, возьмите флип-топ. Это те же самые перчатки, но сверху прикрыты половинкой варежки. Ее легко откинуть, тогда пальцы станут свободными и можно без труда пользоваться телефоном.
Полина Михайлова
Персональный стилист-имиджмейкер
Какие перчатки лучше. Как правильно выбрать перчатки, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть
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