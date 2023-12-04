Что выбрать — варежки или перчатки? Плюсы и минусы этих аксессуаров

Наступили холода, а это значит, что пора утепляться. Но что согреет руки лучше этой зимой — варежки или перчатки? Вместе со стилистом-имиджмейкером Полиной Михайловой решили это выяснить.

Плюсы и минусы варежек

Первые упоминания о варежках встречаются еще в XIII веке. Есть несколько версий происхождения их названия. Кто-то считает, что наименование происходит от скандинавского «варяжская рукавица», а другие уверены, что варежки так названы из-за древнерусского глагола «варити» — оберегать, защищать.

Этот предмет гардероба считается достоянием русского народа, его даже выдвигали на звание символа Олимпиады в Сочи. А в Санкт-Петербурге в 2013 году открыли музей варежки с более чем 500 экземплярами.

Фото mediaphotos/istockphoto.com

Так почему варежки так популярны? Считается, что в них рукам намного теплее, чем в перчатках. Это связано с тем, что пальцы находятся рядом и греют друг друга.

Главный плюс варежек — они свободно сидят на руке, их удобно снимать и надевать. При этом они могут быть из плотного и тонкого материала, а рукодельницам проще и быстрее их вязать. Кроме того, в таких рукавицах можно сжать пальцы в кулак или спокойно размять их.

Однако кроме достоинств, у варежек есть ряд неоспоримых недостатков:

в них неудобно управлять машиной и брать мелкие предметы: ключи, телефон, кошелек;

они мешают пользоваться смартфоном или планшетом;

рукавицы сильно ограничивают движения, их приходится снимать, чтобы, например, расстегнуть куртку.

Плюсы и минусы перчаток

Немалое участие в становлении популярности перчаток приняла католическая церковь. В XI веке нашей эры при посещении храма люди обязательно покрывали руки (в ту эпоху именно религия диктовала основы этикета).

Фото npdesignde/istockphoto.com

Огромным поклонником мужских перчаток был Наполеон Бонапарт. Его коллекция насчитывала свыше 240 пар. Впрочем, от французского императора не отставала и его жена — Жозефина. Сегодня этот элемент одежды очень актуален и есть в гардеробе как у мужчин, так и у женщин.

Перчатки дарят «ощущение свободы». В них удобно взять что-то в руки, проще достать из кармана смартфон или управлять автомобилем.

Однако многие замечают, что в перчатках руки мерзнут намного быстрее, чем в варежках. Здесь важно понимать, что такие аксессуары не производят тепло, а всего лишь удерживают его. Но они тоже могут быть теплыми, если сделаны из натуральной кожи и имеют мех внутри.

Критерии выбора

Чтобы спасти руки от холодов, нужно правильно подобрать аксессуар. Вот несколько основных критериев выбора: