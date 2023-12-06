7 причин не ехать на Мальдивы
Мальдивские острова — практически синоним роскоши, поэтому многие стремятся здесь побывать. Однако людям, до этого отдыхавшим только в турецких пятизвездочных отелях, не помешает знать о некоторых нюансах этога курорте. Вместе с экспертом собрали несколько важных особенностей Мальдив.
Жаркий и влажный климат
На Мальдивах всегда очень влажно и жарко. У этого есть несколько неприятных последствий:
- В первое время может казаться, что не хватает воздуха.
- Нужно иметь большой запас одежды для переодевания, потому что она быстро становится влажной.
- Находиться на улице может быть некомфортно.
Много комаров, паразитов, опасных животных
Высокая и теплая среда идеальна для размножения комаров. Они не переносят малярию и другие опасные заболевания, но кусаются весьма болезненно.
На диких пляжах могут водиться паразиты, поэтому нежелательно ходить по песку без сланцев и садиться на песок. Справедливости ради эта рекомендация касается не только Мальдив, но и любых других теплых стран.
В океане водятся скаты, морские ежи, осьминоги, акулы и другие опасные животные. Их не так много, как в Австралии, но все же стоит соблюдать осторожность. Также в республике есть летучие мыши.
Летучие мыши, они же фруктовые лисицы, могут доставлять неудобства шумом по ночам.
Мусор на улицах
За пределами отелей может быть довольно грязно. Стихийные мусорки и бродячие коты контрастируют с прекрасными пляжами и голубым океаном.
Кстати, в стране нет бродячих собак. Их редко держат в качестве домашних животных, а их завоз запрещен по религиозным причинам.
Мало развлечений
Мало кто помнит, что в республике исповедуют ислам. Здесь под запретом алкоголь (его можно найти, но не везде и по высоким ценам) и шумные развлечения.
Богатой экскурсионной программы тоже нет. Можно отправиться к соседним островам, заняться дайвингом и погулять в столице. Но каких-то удивительных достопримечательностей в стране нет. Поэтому Мальдивы больше подходят тем, кто рассчитывает весь отпуск лежать в шезлонге.
Достаточно высокие цены
Стоит знать, что на Мальдивах цены выше, чем в Турции, Египте и Таиланде. Поэтому тратами на билет и проживание дело не ограничится. Планируя путешествие, нужно заложить довольно большую сумму на текущие расходы, прежде всего на транспорт и еду. При этом высокая стоимость вовсе не гарантирует качество.
Недостаточно развитая инфраструктура
Треть экономики Мальдив составляют доходы от туризма, но при этом условий для комфортного проживания в республике почти нет. Путешественники, прельстившиеся относительно недорогими отелями на периферийных островах, сталкиваются со сложностями в логистике. Добраться от аэропорта до отеля на соседнем острове можно только морем, но паромы, катера и прочий транспорт ходят нерегулярно. Можно заказать трансфер от отеля, но это недешево.
Также многие жалуются на почти полное отсутствие магазинов, салонов красоты, прачечных и других заведений бытового обслуживания. Кроме того, в стране желательно расплачиваться наличными, а не картой, чтобы не потерять большой процент на банковских комиссиях и разнице курсов валют.
Еда, которая подходит не всем
В национальной кухне много блюд из риса, тунца и кокосового молока. С непривычки такие сочетания продуктов могут привести к расстройству пищеварения. Ресторанов европейской кухни на островах мало, и в них высокие цены.
Кроме того, в отличие от других тропических стран, таких как Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланка, на Мальдивах ограниченный выбор фруктов. Кокосов выращивается много (и падающие орехи служат причинами травм как местных, так и туристов), бананов тоже достаточно. Остальные фрукты республика ввозит из-за границы, поэтому они стоят дорого и продаются не везде.