7 причин не ехать на Мальдивы

Мальдивские острова — практически синоним роскоши, поэтому многие стремятся здесь побывать. Однако людям, до этого отдыхавшим только в турецких пятизвездочных отелях, не помешает знать о некоторых нюансах этога курорте. Вместе с экспертом собрали несколько важных особенностей Мальдив.

Жаркий и влажный климат

На Мальдивах всегда очень влажно и жарко. У этого есть несколько неприятных последствий:

В первое время может казаться, что не хватает воздуха.

Нужно иметь большой запас одежды для переодевания, потому что она быстро становится влажной.

Находиться на улице может быть некомфортно.

Много комаров, паразитов, опасных животных

Высокая и теплая среда идеальна для размножения комаров. Они не переносят малярию и другие опасные заболевания, но кусаются весьма болезненно.

На диких пляжах могут водиться паразиты, поэтому нежелательно ходить по песку без сланцев и садиться на песок. Справедливости ради эта рекомендация касается не только Мальдив, но и любых других теплых стран.

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В океане водятся скаты, морские ежи, осьминоги, акулы и другие опасные животные. Их не так много, как в Австралии, но все же стоит соблюдать осторожность. Также в республике есть летучие мыши.

Мусор на улицах

За пределами отелей может быть довольно грязно. Стихийные мусорки и бродячие коты контрастируют с прекрасными пляжами и голубым океаном.

Мало развлечений

Мало кто помнит, что в республике исповедуют ислам. Здесь под запретом алкоголь (его можно найти, но не везде и по высоким ценам) и шумные развлечения.

Богатой экскурсионной программы тоже нет. Можно отправиться к соседним островам, заняться дайвингом и погулять в столице. Но каких-то удивительных достопримечательностей в стране нет. Поэтому Мальдивы больше подходят тем, кто рассчитывает весь отпуск лежать в шезлонге.

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Достаточно высокие цены

Стоит знать, что на Мальдивах цены выше, чем в Турции, Египте и Таиланде. Поэтому тратами на билет и проживание дело не ограничится. Планируя путешествие, нужно заложить довольно большую сумму на текущие расходы, прежде всего на транспорт и еду. При этом высокая стоимость вовсе не гарантирует качество.

Недостаточно развитая инфраструктура

Треть экономики Мальдив составляют доходы от туризма, но при этом условий для комфортного проживания в республике почти нет. Путешественники, прельстившиеся относительно недорогими отелями на периферийных островах, сталкиваются со сложностями в логистике. Добраться от аэропорта до отеля на соседнем острове можно только морем, но паромы, катера и прочий транспорт ходят нерегулярно. Можно заказать трансфер от отеля, но это недешево.

Также многие жалуются на почти полное отсутствие магазинов, салонов красоты, прачечных и других заведений бытового обслуживания. Кроме того, в стране желательно расплачиваться наличными, а не картой, чтобы не потерять большой процент на банковских комиссиях и разнице курсов валют.

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Еда, которая подходит не всем

В национальной кухне много блюд из риса, тунца и кокосового молока. С непривычки такие сочетания продуктов могут привести к расстройству пищеварения. Ресторанов европейской кухни на островах мало, и в них высокие цены.

Кроме того, в отличие от других тропических стран, таких как Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланка, на Мальдивах ограниченный выбор фруктов. Кокосов выращивается много (и падающие орехи служат причинами травм как местных, так и туристов), бананов тоже достаточно. Остальные фрукты республика ввозит из-за границы, поэтому они стоят дорого и продаются не везде.