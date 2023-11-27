Как правильно выбрать перчатки, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть

В холода нужны не только шапки и шарфы, но и перчатки. Разобрали, как выбрать этот аксессуар так, чтобы сохранить здоровье и защитить кисти от холодного ветра.

Как узнать свой размер

Для этого необходимо измерить обхват рабочей руки. Затем по специальной таблице посмотреть размер. Но есть более простой способ — пойти в магазин и подобрать удобное изделие.

Осенние перчатки должны прилегать плотно, как вторая кожа, сниматься и надеваться быстро, а сгибать и разгибать руку должно быть легко. При выборе обязательно обращайте внимание на длину пальцев — им должно быть так же комфортно, как и ладони. Если выбираете кожаное изделие, помните, что этот материал растягивается, поэтому отдайте предпочтение паре, которая будет казаться теснее.

Зимой дела обстоят немного иначе. Лучше выбрать пару перчаток на размер больше, чтобы создавалась теплая воздушная подушка внутри.

Что поможет согреться в холод

Берите кожаные или замшевые модели на меху или вязаном шерстяном

подкладе. Помните один нюанс: мех очень теплый, но добавит объем руке. Некоторым в таких моделях ходить неудобно.

А чтобы сделать образ не только теплым, но и стильным, есть один лайфхак. В моде сейчас объемные, широкие или укороченные рукава, поэтому можно выбрать длинные перчатки до локтя. Так получится утонченный и стильный аутфит.

Фото www.istockphoto.com

Как можно подчеркнуть стиль

Образ можно дополнить массивными украшениями поверх перчаток. В этом сезоне в моде широкие браслеты, с помощью которых аутфит становится ярче.

Существует одна интересная модель — длинные перчатки, которые плотно прилегают к ладони и расширяются к верху. В них можно заправить рукава свитеров или бадлона, верхней одежды — это выглядит необычно и интересно.

Как сделать акцент в образе с помощью перчаток

Главным акцентом образа могут стать цветные перчатки. Это самостоятельный аксессуар, его не нужно сочетать с обувью, сумочкой или шляпкой. В этом сезоне на подиумах были такие цвета: выбеленные оттенки фисташки, желтого, белого, розового, мятного, зеленого, красного, брусничного, фиолетового и персикового.

Любые яркие цвета великолепно смотрятся в сочетании с простым фасоном одежды и с базовыми цветами.

Фото www.istockphoto.com

Перчатки — это не просто полезный аксессуар, но и очень стильный. Не ограничивайте себя строгими рамками и выбирайте то, что нравится.