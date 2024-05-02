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Турэксперт назвал страны, в которых чаще всего обворовывают российских туристов
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:05

1 мин.

Турэксперт назвал страны, в которых чаще всего обворовывают российских туристов

Мария Маковей
Автор
Вор вытаскивает смартфон из сумки
Фото K-Kwanchai/istockphoto.com
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Туристический эксперт Дмитрий Арутюнов в разговоре с «Общественным телевидением России» назвал две страны, где туристов из России чаще всего обворовывают. По его словам, отечественные путешественники часто страдают от рук преступников в Риме (Италия) и Мадриде (Испания).

Специалист подчеркнул, что в этих европейских странах нередко воры залезают в гостиничные номера, срывают сумки. Власти городов даже советуют туристам не покидать номера отелей и гостиниц после 20.00, ведь именно после этого времени активизируются мошенники.

Также Арутюнов посоветовал не брать с собой большое количество наличных и не надевать дорогие ювелирные украшения на улицы, а в номерах оставлять ценные вещи в сейфах.

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