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В чем встречать Новый 2024 год Дракона: какие цвета и одежду выбрать
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

4 мин.

В чем встречать 2024 год: рассказывает стилист

Мария Красикова
Персональный стилист
Танцы в Новый год.
Фото bernardbodo/www.istockphoto.com
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До главной ночи года остаются считанные дни: пора выбрать праздничный наряд. Вместе со стилистом разобрали, что сейчас в тренде.

В каких цветах встречать год Дракона

Покровитель Нового 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. Если вы верите в восточную философию, то присмотритесь к этим цветам.

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Золотой

Дракон любит все яркое, сверкающее, символизирующее достаток. Так что тем, кто хочет
привлечь в свою жизнь богатство, астрологи рекомендуют встречать Новый год в золоте.
Конечно, вы всегда можете ограничиться крупными серьгами или колье, однако многие стилисты советуют не отказывать себе в удовольствии и облачиться в золото с головы до ног. Идеально подойдут атласный костюм или платье в пол.

Красный

Красный оказался в этом списке не только благодаря званию самого модного цвета
сезона. В Китае он символизирует удачу и изобилие, а еще, согласно поверью, очень нравится Дракону.
Так что если на этот Новый год вы готовы выглядеть ярко, стоит отдать предпочтение
именно в пользу красного. И обязательно обратите внимание на яркие платья-футляры.

Серебряный

Еще одним любимым цветом Дракона считается — серебряный, который ко всему прочему очень актуален в этом сезоне. Выберите наряды сложного кроя — с разрезами, драпировками или асимметричным лифом.

Зеленый

Очень логичный выбор, ведь символ наступающего 2024 года именно Зеленый Деревянный Дракон. Причем стилисты советуют отдать предпочтение природным тонам, а от кричащих «искусственных» оттенков лучше отказаться. Отличным выбором станут хвойный, травянистый, изумрудный или фисташковый.

Фиолетовый

Фиолетовый цвет принято считать мрачным и даже депрессивным, однако считается, что у Дракона другое мнение на этот счет. Астрологи обещают, что в наступающем году фиолетовый принесет не только удачу, но и стабильность, которой многим так не хватает. Причем выбор стоит делать именно в пользу насыщенных оттенков: сливового, баклажанного или пурпурного.

Новый год
Фото Studio4/www.istockphoto.com

Что надеть на Новый год

Новый год — праздник, который приходит в ночь, поэтому его негласный дресс-код —
вечерние платья и костюмы. Отдавайте предпочтения нарядам из шелка, кожи, бархата, со страусиными перьями. Можно взять и более классические ткани — шерсть с шелком или вязаный трикотаж. Все эти материалы красиво комбинируются друг с другом в интересные образы. Чтобы выглядеть оригинально, лучше подбирать сложный крой одежды.

Актуальные варианты нарядов:

  1. Платье макси из трикотажа со сложными элементами и множеством драпировок;
  2. Платье макси из шелка с кашемировым свитером. Можно использовать сочетания белого и красного, серого и красного, черного и красного;
  3. Корсетное платье мини, макси или миди с разрезами и драпировками;
  4. Сияющие от блеска пайеток брючные костюмы или юбки в сочетании с вязанным трикотажем. Важно, чтобы пайеток было много, иначе образ получится неактуальным;
  5. Топы с открытой спиной в комбинации с шерстяными базовыми брюками и туфлями в тон низу;
  6. Красные колготки, юбка и туфли в тон;
  7. Бархатные костюмы и платья миди с открытыми плечами и корсетной посадкой;
  8. Костюм из твида с юбкой или простое платье из него.
Друзья празднуют Новый год
Фото franckreporter/www.istockphoto.com

Подбор аксессуаров и украшений

Все аутфиты всегда стоит дополнять аксессуарами. Это добавит образу шика и законченности. Вот несколько выигрышных вариантов комбинаций:

  1. К корсетному платью можно добавить прозрачные перчатки, сверху на них обязательно добавить коктейльное кольцо с крупным камнем в тон;
  2. Колье из камней или из жемчуга и цепей подойдет практически к любому образу;
  3. Ассиметричные серьги тоже украсят практически любой наряд;
  4. Колье, смесь цепи и жемчуга станет отличным дополнением для костюма или платья с открытым декольте из бархатной ткани.
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