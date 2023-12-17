Где сегодня можно купить хорошую спортивную форму: подборка магазинов и брендов

С момента кардинальных перестановок на российском рынке одежды прошло уже почти два года. Некоторые компании окончательно отказались продолжать работу, другие, напротив, нашли пути и остались в стране: кто-то под другим именем, кто-то в составе мультибрендовых магазинов. На такую резкую смену ситуации на рынке одежды и обуви отреагировали и местные бренды. Кто-то поменял ассортимент и расширил производство, а кто-то наконец смог заявить о себе широкой публике.

Сейчас уже основная волна изменений схлынула, и появилось более или менее четкое представление о том, что и где приобрести. Собрали подборку из магазинов и брендов, у которых можно купить хорошую спортивную одежду для тренировок.

Мультибрендовые магазины

Начать стоит с того, что в России и сегодня можно купить подавляющее большинство привычных брендов. Вас может смутить ценник и ограниченный ассортимент, однако тот, кто ищет, всегда найдет.

Вот примерный список магазинов и брендов, которые остались в их ассортименте и сегодня:

Lamoda (Nike, adidas, adidas by Stella McCartney, ASICS, Calvin Klein, Deha, Roxy, Under Armour);

Спортмастер (Termit, Champion, FILA, Joma, Kappa, Lotto, Nebbia, Protest, Sketchers);

Street Beat (PUMA, Reebok, Nike, Converse, New Balance, Jordan);

Стокманн (Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Lacoste, Superdry).

А для тех, кто готов ждать, есть большое количество компаний, которые привозят бренды из других стран. Доставка составит от двух недель до месяца, а за услуги придется доплатить от 10 до 20 процентов от суммы заказа.

Линейки у больших брендов

Занятия спортом давно стали трендом, который только набирает популярность. Марки с широким ассортиментом делают отдельную линейку такой одежды.

К примеру, спортивные коллекции есть у BeFree, Lime, Top Top, ТВОЕ, Love Republic и даже у перешедшего недавно в premium-сегмент российского бренда 12STOREEZ.

Фото Официальный сайт BeFree

Каждый бренд старается следовать трендам спортивной индустрии, а также предлагать покупателю широкую цветовую палитру. Нередко в таких коллекциях можно найти вещи, точь-в-точь напоминающие бестселлеры люксовых марок.

Фото Официальный сайт 12 2STOREEZ

Сложно говорить о функциональности таких изделий, но для тренировок, не требующих от ткани и фасона особенных качеств, такие вещи отлично подойдут. Кроме того, на стороне брендов выступает относительно низкая цена за счет массовости производства.

IRNBY

Петербургский бренд одежды, основанный фитнес-блогером Анастасией Мироновой, начинался именно со спортивной одежды. Сейчас в ассортименте можно найти даже шубы из искусственного меха, однако визитной карточкой, как и прежде, остается форма для тренировок, сделавшая бренд успешным.

Фото Официальный сайт IRNBY

Здесь можно найти топы, комбинезоны и леггинсы для занятий. Такие вещи подойдут смелым и стильным девушкам, которые делают из любой тренировки настоящее событие и не боятся притягивать взгляды.

Belle You

Еще один российский бренд, который предлагает широкий ассортимент одежды для спорта. Отличительной чертой бренда можно назвать спокойный стиль и акцент на материалы, из которых производятся вещи. Например, одной из вещей, сделавших Belle You

популярным, стали леггинсы и лосины в рубчик, отличающиеся особой мягкостью и эластичностью.

Фото Официальный сайт Belle You

Здесь вы найдете топы, лосины и леггинсы различной длины и посадки, а также аксессуары для спорта: коврик для йоги или бутылку для воды.

Бренд не скупится на обновления и всегда дает новую жизнь классическим моделям, перевыпуская их в свежих и актуальных цветах.

MANSEN

Бренд имеет собственное производство, поэтому предлагает большой ассортимент спортивной одежды на любой вкус. Главной задачей авторы считают создание формы, которая будет не только радовать глаз, но и выполнять множество функций во время тренировки. Авторские лекала позволяют добиться идеальной посадки во время даже самых интенсивных занятий, а ткань, используемая на производстве, имеет антибактериальную пропитку, устойчива к частым стиркам и гипоаллергенна.

Фото Официальный сайт MANSEN

Одежда MANSEN идеально подходит для фитнеса, танцев, йоги, бега, а также для повседневной носки. В каталоге представлены топы с различной степенью фиксации, велосипедки, рашгарды, а также футболки и купальники.