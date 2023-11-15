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Сегодня, 07:00

Невидимая революция: как менялось женское нижнее белье

Елизавета Зиновьева
Автор
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Бюстгальтеры.
Фото istockphoto.com

Сегодня разнообразие нижнего белья, особенно женского, ограничивается только изобретательностью дизайнеров и смелостью владельцев. История нижнего белья тянется уже не одно тысячелетие — первые прототипы современных трусов и бюстгальтеров можно увидеть еще на фресках Древнего Египта и мозаиках Древнего Рима. Разбираемся, как набедренные повязки прошли путь к средневековым панталонам и современным стрингам.

Каким было первое нижнее белье

Образ человека практически на любом этапе развития неразрывно связан с одеждой. Сначала ее заменяли шкуры животных или обработанные листья деревьев. Но отойдем чуть дальше от времен, когда в качестве нижнего (и единственного) белья использовались связки банановых листьев. Впервые предметы гардероба, отдаленно напоминающие современное нижнее белье, появились в Древнем Египте и Древнем Риме. Плотную ткань женщины носили не только на бедрах, но и на груди или под ней. Обеспеченные женщины не могли позволить себе ходить с висящей грудью — это считалось признаком бедности, а египтянам такой образ напоминал внешний вид варваров.

Римская мозаика с изображением людей в белье
Фото Istockphoto/bparren

О красоте и дискомфорте: история корсета

Если до XVI века женское нижнее белье было скорее функциональным, чем эстетическим элементом одежды, то с 1500-х годов правила игры меняются — в моду входит ношение корсета. Основной его функцией была поддержка груди и моделирование силуэта, узкой талии.

Винтажный корсет
Фото Istockphoto/retrofutur

Корсеты, хоть и вызывали много недовольства из-за дискомфорта, были непременным атрибутом Средних веков. На протяжении нескольких веков модели корсетов трансформировались, чтобы менять женское тело: модным тенденциям нужно было соответствовать. Для изготовления этого элемента гардероба использовали и металлические прутья, и более мягкие материалы, как китовый ус. Корсет — один из самых «жестоких» предметов нижнего белья. Перетягивание тела приводило к проблемам с кровообращением, деформации внутренних органов, обморокам. Корсет также носили, чтобы скрыть нежелательную беременность, что не могло не отразиться на здоровье матери и ребенка.

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Жестокие идеалы: чем опасен кринолин

XIX век принес с собой значительные изменения в подходе к женскому нижнему белью. Тугие корсеты некоторое время были уже не так популярны, в моду вводились более комфортные варианты. В 1840-х годах появился кринолин — жесткая каркасная юбка из льна, шерсти и конского волоса, которая поддерживала пышный силуэт верхней юбки или платья. Но не стоит думать о полной свободе и комфорте женского тела. Кринолин все еще был довольно опасным элементом одежды — жесткая конструкция не была физиологичной и могла способствовать получению травмы. К тому же ношение платьев с кринолином нередко приводило к возникновению пожаров: объемные наряды легко воспламенялись, если женщина не была достаточно внимательна в помещении с камином.

Подарки XX века: эмансипация и удобное нижнее белье

С началом XX века женская мода выходит на новый уровень. Удушающие корсеты окончательно уходят из списка обязательных элементов одежды. Вместе с новыми правами женщины получили и комфортные варианты нижнего белья. Появляются панталоны — разновидность трусов в виде длинных шорт — и первые бюстгальтеры, в 1914 году Мэри Фелпс получила патент. Это событие стало одной из ключевых точек в развитии женского нижнего белья. Бюстгальтер был создан для обеспечения комфорта, поддержки тела и облегчения движений. Первые чашки были конусообразной формы, только через несколько лет они стали превращаться в более анатомические. В это же время важную роль сыграло использование новых материалов: эластичных тканей, шелка и атласа.

Женщина в винтажном белье
Фото Istockphoto/George Marks

Модернизм в нижнем белье

С новым периодом женской эмансипации нижнее белье все больше уходило от концепции «чтобы женщина нравилась мужчине» к концепции «чтобы женщине было удобно». Вторая половина XX века принесла с собой эпоху смелости и изобретательности. В стиле и дизайне нижнего белья проявились ощутимые изменения. Эра сексуальной революции и социальных протестов сопровождалась появлением стрингов, бикини и других моделей женского нижнего белья.

Женское нижнее белье
Фото Istockphoto/Vovchyn Taras

Мастера начали использовать прозрачную ткань, кружево. Стринги стали альтернативой традиционным трусам, предлагая минимальное покрытие и обеспечивая комфорт и свободу движения. К 1970-м также появились первые спортивные бюстгальтеры. В итоге все новые модели стали неотъемлемой частью молодежной моды и символом новой сексуальности.

Нижнее белье XXI века: возвращение к индивидуализму

В наше время нижнее белье стало инструментом самовыражения. Женщины сегодня выбирают нижнее белье, отражающее их индивидуальность и обеспечивающее комфорт тела независимо от модных тенденций. Разнообразие стилей, форм, цветов и материалов позволяет каждой найти то, что подходит именно ей.

Женщина в черном нижнем белье
Фото Istockphoto/Delmaine Donson

От классических бюстгальтеров и трусиков до современных спортивных моделей и экзотических комплектов — женщины сегодня могут выбирать среди множества вариантов. В истории нижнего белья отражена длинная цепочка изменений в социальной, культурной и модной сферах. И сегодня она продолжает развиваться, адаптируясь к нескончаемым переменам фешен-индустрии.

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