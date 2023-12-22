Чем заняться на горнолыжном курорте Роза Хутор зимой

Один из самых популярных горнолыжных курортов в России — Роза Хутор в Сочи. Он находится в поселке Эсто Садок, у подножия Главного Кавказского хребта. Самая высокая его точка — Роза Пик, 2320 метров над уровнем моря. Но развлечения на курорте не ограничиваются только катанием (хотя и про него мы не забыли). Поэтому рассказываем о самых главных активностях, которые помогут зарядиться позитивом, надышаться свежим горным воздухом, отдохнуть и устроить тотальную перезагрузку за несколько дней.

Покататься на лыжах и сноуборде

Самое главное развлечение на любом горнолыжном курорте, естественно, катание. Сезон длится с декабря по конец марта, а иногда, если погода позволяет, и до начала апреля. На Розе — 105 километров трасс разного уровня сложности. Мини-трасса оборудована и для детей: там тренируют как трехлеток, так и ребят постарше.

Фото istockphoto.com

Покататься на тюбинге

В Олимпийской деревне есть специальная тюбинговая трасса протяженностью 300 метров — там можно активно и весело провести время всей семьей. Она работает каждый день с 10:00 до 22:00. Трасса даже оборудована бугельным подъемником.

Прокатиться на родельбане

Родельбан — это круглогодичный аттракцион, который представляет собой сани, скользящие по рельсам. Они развивают скорость до 40 км/ч. На маршруте — кольца и виражи. Родельбан работает круглогодично, а вокруг него открываются сказочные виды на горы и Олимпийскую деревню.

Перезагрузиться в хилинг-отеле

Если хотите отвлечься от суеты и восстановиться, приезжайте в отель Green Flow, который расположен в Олимпийской деревне.

Здесь есть все для полноценного отдыха — номера с красивым видом на горы, всесезонный открытый теплый бассейн, спа-центр и сбалансированное меню, в котором каждый сможет найти блюда по вкусу. Хилинг-концепция, лежащая в основе отеля, подходит для тех, кто ищет место, где можно замедлиться, отдохнуть и обрести успокоение.

Кроме того, отель предлагает разные антистресс-программы. Например, артерапия, телесные практики и занятия по йоге и стретчингу.

Но и тем, кто хочет отдохнуть более активно, отель понравится. Во-первых, он расположен в пяти минутах пешком от подъемника. То есть утром вы сможете оказаться на склоне самыми первыми! Ну а если идти пешком не хочется, до канатной дороги от отеля и обратно действует регулярный трансфер.

Во-вторых, для хранения инвентаря здесь есть специальная лыжная комната — не придется нести все в номер. Ну а после каталки можно восстановить силы и мышцы — в стоимость проживания входит термальный комплекс с разными банями и саунами, купелями с горячей и холодной водой, грот с горным водопадом и аромапарные. Также в хилинг-центре можно посетить различные бальнеопроцедуры, спа-ритуалы и все виды массажа.

Сходить в баню

На первом уровне, в Роза Долине, прямо у шумной горной реки расположился банный комплекс Espas. На территории есть два домика для гостей: исконно русский «Поляна» из кедрового сруба и «Горный» в стиле альпийского шале.

Там для вас проведут авторские процедуры парения, познакомят с ароматами горных трав в аромапарной, при желании сделают массаж и уходы для лица и тела. Еще одна фишка бани — чан на огне, в котором можно отдохнуть после парений.

Фото Espas

Насладиться видами гор

Если подняться на канатной дороге на самый пик, высоту 2320 метров, можно оказаться выше облаков и посмотреть на панораму Кавказских гор. Там же есть ресторан, где можно пообедать или просто выпить кофе с роскошным видом.

Обняться с альпаками

Ферма «Пача Мама» находится на высоте 1050 метров в горной Олимпийской деревне. Там живут не только милые альпаки, с которыми можно сделать селфи и даже разделить одну морковку на двоих, но и их друзья — мягкие вислоухие кролики, козлята и овечки. Экскурсии в парке проводятся каждые 30 минут и длятся 1 час. Гиды рассказывают, как правильно общаться с обитателями фермы, чтобы всем было комфортно и никто не ушел без классных фотографий.

Фото istockphoto.com

Полетать над облаками

Высокогорные качели находятся на краю ущелья. С них открывается великолепная панорама гор Кавказа. Конечно, аттракцион совершенно безопасный — вам обязательно выдатут страховочную обвязку и шлем.

Пройтись по подвесному мосту

Там же, на смотровой Роза Пик, есть еще один аттракцион для смельчаков — можно пройтись по деревянному мосту прямо над пропастью. Зимой открыт только малый мост длиной 70 метров. Летом же работают еще более захватывающие маршруты — большой мост длиной 115 метров и маленький, но прозрачный 33-метровый.

Фото ilona titova/istockphoto.com

Проехаться в собачьей упряжке

Недалеко от Олимпийской деревни, на Верхнем озере, для всех желающих открыт «Хаски хутор». Там живут более 60 сибирских хаски, аляскинских маламутов, ездовых метисов. Можно просто сходить на экскурсию, чтобы познакомиться с собаками, а можно прокатиться на собачьей упряжке.

Познакомиться с оленями

Там же, неподалеку, расположилась оленья ферма, где можно подружиться с ее обитателями. Северные олени уже тысячи лет используются народами севера как единственное сельскохозяйственное животное, способное выживать в условиях тундры. Добраться до оленей и хаски можно на трансфере из Олимпийской деревни.