9 причин не лететь в отпуск в Египет

Зимние каникулы — время, когда хочется убежать от холодной российской зимы к морю и солнцу. Многие россияне для этих целей выбирают Египет. Вместе с экспертами расскажем о минусах этого направления и какие есть альтернативные варианты.

Почему не стоит ехать в Египет

Жаркий климат

Высокие температуры, особенно в летние месяцы, могут привести к перегреванию и обезвоживанию. Солнечная активность вредит и коже. Высокий уровень ультрафиолетового излучения в этой стране связан с повышенным риском развития рака кожи.

Кроме того, для Египта характерны песчаные бури, которые достаточно часто происходят в пустынных районах. Из-за высокого содержания пыли в воздухе у туристов могут возникнуть проблемы с дыханием. Это особенно вредно для людей с астмой.

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Толпы туристов

Египет — очень популярное туристическое направление. Ежегодно страна бьет рекорды по количеству отдыхающих. Например, за первую половину 2023 года в страну приехало 7 млн туристов, что превысило рекорд 13-летней давности.

Из-за такого мощного туристического потока практически не осталось мест, где можно спокойно отдохнуть. Это касается как переполненных пляжей, так и экскурсий к историческим достопримечательностям.

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Дороговизна хороших отелей

В Египте, несмотря на большой поток туристов, все еще недостаточно первоклассных отелей. Хотя сейчас появляются новые и современные гостиницы, их стоимость зачастую довольно высока и недоступна среднему покупателю. Если выбрать бюджетный отель, то условия там могут быть далеко не идеальными — начиная от интерьера номера и заканчивая качеством питания. Найти вариант с хорошим соотношением цены и качества непросто.

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Понтоны, а не пляж

Многие отели в Египте используют для доступа к морю понтоны — это плавучие мосты, то есть своеобразные пирсы без свай. Их используют потому, что песчаный вход есть далеко не везде. Во многих городах Египта у берега растут кораллы, о которые можно пораниться.

Хотя понтоны и защищают от нежелательной встречи с морской флорой, они не всегда удобны, потому что с них ныряют сразу на глубину. Особенно это актуально, если вы путешествуете с детьми.

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Некачественный алкоголь

В отпуске хочется провести время в хорошем ресторане с бокалом вкусного вина. Но в Египте это не всегда осуществимо. Это мусульманская страна, поэтому рынок качественного алкоголя не развит.

Задержки в аэропорту

В аэропортах Египта действуют повышенные меры безопасности, что приводит к длительным проверкам. Вас могут попросить открыть чемодан, достать и включить ноутбук. Придется потратить много времени на прохождение всех необходимых процедур и долго стоять в очередях.

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Специфические местные традиции

Если в больших городах все привыкли к туристам из Европы, то в небольших, более традиционных поселениях не исключены недопонимания и конфликты. Так, при путешествии вглубь страны не рекомендуется носить открытую одежду и проявлять чувства на публике.

Проблемы с безопасностью

На египетских курортах существуют проблемы с безопасностью. Неприятный опыт особенно часто можно получить в отдаленных регионах вблизи границы с другими странами. В Египте не редки случаи, когда туристы становятся жертвами воров-карманников.

Поэтому перед планированием поездки необходимо ознакомиться с ситуацией в регионе, куда вы собираетесь поехать, и принять всевозможные меры предосторожности.

Топ-10 альтернативных направлений

Таиланд

Здесь вы найдете богатую природу, увлекательные культурные достопримечательности и великолепную тайскую кухню. Таиланд поражает живописными пейзажами — от пышных тропических лесов до белоснежных песчаных пляжей. Это место, где можно насладиться как зеленой растительностью джунглей, так и бескрайними лазурными водами.

Вьетнам

Вьетнам известен гостеприимством и дружелюбием местных жителей. Также это одно из самых доступных направлений по соотношению цены и качества предлагаемых услуг.

Шри-Ланка

Шри-Ланка поражает разнообразными природными красотами. От пышных тропических лесов и чайных плантаций до золотистых пляжей и бирюзовых вод Индийского океана: эта страна предлагает великолепные пейзажи на любой вкус.

Остров Маргарита (Венесуэла)

Остров Маргарита славится великолепными пляжами с белоснежным песком и кристально чистой водой. Такие пляжи, как Плайя Эль Агуа и Плайя Паргито, идеально подходят для солнечных ванн и морских купаний.

Фото SHansche/www.istockphoto.com

Куба

Куба известна революционным наследием, отраженным в музеях и памятниках по всей стране. Города Сантьяго-де-Куба и Санта-Клара хранят важные страницы истории страны. Еще Куба обладает одними из лучших пляжей в мире с мягким белым песком и кристально чистыми водами. Варадеро, Кайо-Коко и Гуардалавака предлагают идеальные условия для отдыха и занятий водными видами спорта.

Остров Хайнань (Китай)

Хайнань часто называют Восточными Гавайями. Он славится прекрасными пляжами с мягким белым песком и кристально чистой водой. Это идеальное место для любителей пляжного отдыха и морских видов спорта. Зима на Хайнане отличается мягким и приятным климатом, что делает его отличным выбором для избегания холодных зим.

ОАЭ

Дубай и Абу-Даби — яркие примеры современной архитектуры и роскоши. От небоскребов до искусственных островов — города ОАЭ поражают инновациями и красотой. Эмираты предлагают высококлассные пляжные курорты с превосходными услугами и удобствами. Золотые песчаные пляжи и теплое море создают идеальные условия для отдыха.

Мальдивы

Мальдивы — это архипелаг из более чем 1000 коралловых островов, славящихся белоснежными пляжами, кристально чистыми бирюзовыми водами и удивительными коралловыми рифами. Это настоящий тропический рай, который поражает натуральной красотой.