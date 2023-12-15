Что такое ретроградный Меркурий и чем он всем так не угодил

Последнее время все неудачи, промахи, ошибки и даже поломку бытовой техники принято списывать на ретроградный Меркурий. Это понятие стало уже нарицательным. Кто-то в это время с опаской планирует все — даже поход в ближайший магазин, а кто-то живет обычной жизнью.

Астрологи предупреждают, что в такой период вовсе не до шуток, и нужно к нему подготовиться заранее. Астрономы на этот счет имеют иную точку зрения. Вместе с представителями обеих сторон разбирались, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет (или не влияет) на все, что происходит с людьми.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий — реально существующее астрономическое явление. Во время такого феномена возникает иллюзия, что планета движется в обратном направлении. Это и есть ретроградное движение.

Дело в том, что все планеты вращаются вокруг Солнца с разными скоростями. Когда небесное тело обгоняет Землю (или наоборот), возникает иллюзия, что оно движется назад. Так как Меркурий ближе всего к Солнцу, ему нужно меньше всего времени для полного оборота вокруг звезды. Поэтому он обгоняет Землю три-четыре раза в год, и каждый из них «переходит» в ретроградное состояние.

Ретроградный Меркурий в астрологии

Астрологии, в свою очередь, уверены: ретроградный Меркурий имеет негативный подтекст и знаменует начало периода несчастий на Земле. Однако пока эти астрологические положения остаются недоказанными.

Приверженцы астрологии полагают, что каждый аспект жизни в период ретроградности планеты становится подвержен серьезным изменениям. То, что раньше казалось пустяком, может оказаться значительным препятствием на пути к целям, пусть даже и не очень глобальным. Стоит отметить, что научно доказанной базы для этого пока нет.

Фото Blazenka Babic/www.istockphoto.com

Что ждать от ретроградного Меркурия: мнения астролога и астронома

Период ретроградного Меркурия наступил 13 декабря 2023 года и продлится до 1 января 2024 года. Почти две непредсказуемые недели, которые могут нарушить все планы. По словам эксперта, штормить будет не всех, и есть шанс отделаться легким испугом.

Астропсихолог Василина Бачурина в этот непростой, по ее словам, период рекомендует представителям всех знаков зодиака быть предельно аккуратными.

Как бы вы не относились к такого рода прогнозам — скептически или с вниманием, придерживайтесь принципов безопасности в любом деле. Встречу Нового года стоит провести в тихом и уютном семейном кругу. Не забудьте запастись традиционным оливье и селедкой под «шубой». А бенгальские огни поджигайте рядом с огнетушителем. Так, на всякий случай.

Фото Evheniia Vasylenko/www.istockphoto.com

Несмотря на целый вагон неприятностей, которые, по мнению астролога, могут случиться из-за ретроградного Меркурия, не стоит себя программировать на них. Это как с предрасположенностью к заболеваниям: одни им подвержены, другим — удается избежать. Все в ваших руках! Тем более, что научный сотрудник астрофизической обсерватории говорит, что бояться ретроградного Меркурия не стоит.

Позитивный лад, новогоднее настроение, мера в количестве съеденного за праздничным столом дают больше шансов, что в Новый год под бой курантов вас ждет встреча с волшебством, а не бригада скорой помощи.