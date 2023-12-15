Что такое ретроградный Меркурий и чем он всем так не угодил
Последнее время все неудачи, промахи, ошибки и даже поломку бытовой техники принято списывать на ретроградный Меркурий. Это понятие стало уже нарицательным. Кто-то в это время с опаской планирует все — даже поход в ближайший магазин, а кто-то живет обычной жизнью.
Астрологи предупреждают, что в такой период вовсе не до шуток, и нужно к нему подготовиться заранее. Астрономы на этот счет имеют иную точку зрения. Вместе с представителями обеих сторон разбирались, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет (или не влияет) на все, что происходит с людьми.
Что такое ретроградный Меркурий
Ретроградный Меркурий — реально существующее астрономическое явление. Во время такого феномена возникает иллюзия, что планета движется в обратном направлении. Это и есть ретроградное движение.
Дело в том, что все планеты вращаются вокруг Солнца с разными скоростями. Когда небесное тело обгоняет Землю (или наоборот), возникает иллюзия, что оно движется назад. Так как Меркурий ближе всего к Солнцу, ему нужно меньше всего времени для полного оборота вокруг звезды. Поэтому он обгоняет Землю три-четыре раза в год, и каждый из них «переходит» в ретроградное состояние.
Действительно, из-за того что внутренние планеты Солнечной системы (Меркурий и Венера) двигаются по орбитам быстрее Земли. Проекция их положений меняется нелинейно. То есть попятное движение для внутренних планет — это следствие того, что они обгоняют Землю в движении вокруг Солнца.
Ретроградный Меркурий в астрологии
Астрологии, в свою очередь, уверены: ретроградный Меркурий имеет негативный подтекст и знаменует начало периода несчастий на Земле. Однако пока эти астрологические положения остаются недоказанными.
На самом деле, ретроградной может быть абсолютно любая планета, но именно Меркурий чаще всего ассоциируют с проблемами и неудачами. Именно он отвечает в астрологии за бытовую часть жизни: мысли и речь, учебу, поездки, переезды, переговоры.
Приверженцы астрологии полагают, что каждый аспект жизни в период ретроградности планеты становится подвержен серьезным изменениям. То, что раньше казалось пустяком, может оказаться значительным препятствием на пути к целям, пусть даже и не очень глобальным. Стоит отметить, что научно доказанной базы для этого пока нет.
Что ждать от ретроградного Меркурия: мнения астролога и астронома
Период ретроградного Меркурия наступил 13 декабря 2023 года и продлится до 1 января 2024 года. Почти две непредсказуемые недели, которые могут нарушить все планы. По словам эксперта, штормить будет не всех, и есть шанс отделаться легким испугом.
На каждого человека этот период оказывает индивидуальное воздействие: кто-то в полной мере ощутит всю его силу и мощь, другие — почувствуют лишь слегка.
Астропсихолог Василина Бачурина в этот непростой, по ее словам, период рекомендует представителям всех знаков зодиака быть предельно аккуратными.
Когда Меркурий «немного не в себе», лучше воздержаться от активных действий, так как все начинания не принесут положительного результата.
Как бы вы не относились к такого рода прогнозам — скептически или с вниманием, придерживайтесь принципов безопасности в любом деле. Встречу Нового года стоит провести в тихом и уютном семейном кругу. Не забудьте запастись традиционным оливье и селедкой под «шубой». А бенгальские огни поджигайте рядом с огнетушителем. Так, на всякий случай.
Несмотря на целый вагон неприятностей, которые, по мнению астролога, могут случиться из-за ретроградного Меркурия, не стоит себя программировать на них. Это как с предрасположенностью к заболеваниям: одни им подвержены, другим — удается избежать. Все в ваших руках! Тем более, что научный сотрудник астрофизической обсерватории говорит, что бояться ретроградного Меркурия не стоит.
Опасаться проекции какого-то тела на небесную сферу — это как опасаться собственной тени. То есть делать это можно, некоторые люди этим даже занимаются, но смысла в этом нет ни малейшего.
Позитивный лад, новогоднее настроение, мера в количестве съеденного за праздничным столом дают больше шансов, что в Новый год под бой курантов вас ждет встреча с волшебством, а не бригада скорой помощи.