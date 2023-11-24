Как рассчитать, сколько денег взять с собой в путешествие

Так как оплата российскими картами за рубежом ограничена, необходимо понимать, сколько наличных потребуется в путешествии. Есть разные способы планирования тревел-расходов. Предлагаем рассмотреть основные из них.

Считать по количеству дней в поездке

Условно считается, что 50 евро в день — достаточная сумма для одного путешественника. Поэтому самый простой и универсальный способ понять, сколько денег вам потребуется, умножить количество дней поездки на 50 евро (50 долларов). Если планируете расходы на всю семью, то умножьте эту сумму на количество человек. Например, паре туристов на неделю отдыха в Европе потребуется 700 евро (7х50х2). В этом случае не учитываются расходы на билеты, визы и проживание, полученная сумма — только ежедневные траты.

Фото www.istockphoto.com

Исходить из бюджета

Пойдем от обратного. Допустим, у вас есть 100 000 рублей на поездку и вы собираетесь отдыхать 10 дней. Разделите эту сумму на количество дней и узнайте, сколько денег в день вы сможете тратить, чтобы уложиться в бюджет. В нашем примере получится 10 000 рублей в день — без учета билетов, визы и проживания.

Использовать онлайн-калькуляторы

Рассчитать бюджет на поездку помогут специальные онлайн-калькуляторы — они помогают отслеживать расходы и управлять деньгами в путешествии. Выберите приложение, которое вам больше всего понравится.

Сложить все категории расходов

На этом варианте остановимся подробнее. Здесь с расчетами придется потяжелее, но зато удастся получить более точные данные. Сложите следующие категории расходов и узнайте итоговую сумму на всю поездку.

Билеты

Сравнивайте цены и прикидывайте затраты на дорогу на сайтах-агрегаторах. Чтобы сэкономить, билеты лучше бронировать заранее. Но в то же время иногда удается найти выгодные варианты незадолго до предполагаемой даты выезда. Авиабилеты с пересадками дешевле, чем прямые рейсы, а если выбирать тариф без багажа и дополнительных услуг, получится немного сэкономить.

Фото www.istockphoto.com.

Виза

Для путешествий в некоторые страны потребуется виза. Где-то ее ставят по прилете бесплатно, а где-то оформляют за деньги. Стоимость зависит от типа документа и срока его действия. Перед поездкой уточните, нужно ли вам делать визу заранее или в аэропорту и сколько это будет стоить.

Страховка

Не забудьте о туристической страховке — существуют разные опции в зависимости от формата отдыха. Стоимость полиса рассчитывается на сайте страховой компании.

Формат отдыха

Если вы любите активный образ жизни или планируете заниматься экстремальными видами спорта, вам потребуется больше денег на транспорт, экипировку и оборудование. Если вы отправляетесь на пляжный отдых и не собираетесь много перемещаться, вам понадобится меньше денег на развлечения, но, возможно, появятся другие расходы — например, аренда шезлонгов.

Место назначения

Стоимость жизни в разных странах может сильно различаться. Например, в Европе проживание и питание обойдутся дороже, чем в Азии. А отпуск в Санкт-Петербурге будет затратнее, чем в подмосковной Коломне. Изучите место, куда вы собираетесь, чтобы примерно понимать, сколько денег понадобится на разные категории расходов.

Фото www.istockphoto.com.

Проживание

Узнайте стоимость отеля, хостела или аренды жилья в день и на весь период путешествия. Определите, где вы остановитесь и во сколько это обойдется. Используйте онлайн-агрегаторы и сервисы бронирования, чтобы сравнить цены и рассчитать затраты на размещение.

Питание

Подумайте, сколько вы можете потратить на еду в течение дня. Учтите стоимость завтраков, обедов, ужинов и перекусов. Если вы собираетесь готовить самостоятельно, прикиньте расходы на продукты. Питание в ресторанах обычно дороже, чем готовка дома.

Транспорт

Учтите затраты на трансфер от и до аэропорта, общественный транспорт, аренду автомобиля и парковку, если это необходимо. Чтобы сэкономить, передвигайтесь по городу на метро и автобусах. Подумайте, сколько раз в день вы собираетесь пользоваться транспортом. В некоторых странах действуют туристические проездные — иногда ими можно расплачиваться даже в музеях.

Расходы на месте

Если у вас есть планы посетить достопримечательности и съездить на экскурсии, учтите их стоимость — цены можно узнать на официальных сайтах. Чтобы сэкономить, выбирайте бесплатные музеи, галереи и парки. Не забудьте заложить сюда затраты на сувениры, шопинг и другие развлечения.

Запас денег

Чтобы избежать неудобств в случае непредвиденных расходов, лучше взять с собой немного больше денег. Например, вы можете потратить дополнительные средства на медицинские услуги.

Валюта

Если вы путешествуете в другую страну, учтите текущий курс обмена на местную валюту.

Продолжительность поездки

После того как вы прикинули, сколько денег потребуется по разным категориям затрат, соотнесите эту информацию с периодом вашего путешествия и рассчитайте итоговую сумму.