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Сегодня, 15:00

Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск в 2024 году

Мария Маковей
Автор
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Чемодан, рука и билеты на самолет.
Фото FTiare/istockphoto.com

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в разговоре с «Известиями» рассказала, в каком месяце 2024 года лучше всего взять отпуск.

По ее словам, самыми короткими рабочими месяцами в следующем году будут январь, май и июнь. Именно в этот период эксперт не советует брать отпуск.

«В эти три месяца размер отпускных будет меньше. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше размер выплаты. Сумма отпускных неизменна, а стоимость каждого рабочего дня зависит от количества этих дней», — пояснила Санина.

Специалист утверждает, что самыми выгодными «отпускными» месяцами 2024 года станут июль и октябрь.

«В середине лета и осени нас ждет по 23 рабочих дня», — объяснила Юлия.

Кроме того, в 2024 году россияне будут отдыхать больше, чем в нынешнем. Так новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января, День защитника Отечества — с 23 по 25 февраля, а Международный женский день — с 8 по 10 марта. Майские праздники начнутся с 28 апреля по 1 мая и продолжатся с 9 по 12 мая. Праздничными днями будут и 12 июня (День России), и День народного единства (3-4 ноября).

Ранее мы рассказывали, в какое путешествие можно отправиться с домашними животными.

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