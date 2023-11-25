Какую собаку выбрать, если есть аллергия: нюансы и рекомендуемые породы

Если вы хотите завести собаку, но из-за аллергии вынуждены отказаться от маленького друга, не расстраивайтесь. Возможно, мечта о домашнем питомце осуществится.

Как проявляется аллергия на собак

Для начала определимся, как проявляется аллергия на собак. Эти процессы могут протекать по-разному: отек слизистых, раздражение и зуд на коже, нарушения со стороны дыхательной системы. В более тяжелых случаях — отек Квинке.

Существуют ли гипоаллергенные породы собак

Считается, что аллергия на животных связана с шерстью, поэтому лысых или короткошерстных собак очень часто называют гипоаллергенными. Но это неправильно. Аллергены могут содержаться в слюне животного, моче, секретах сальных желез и частичках кожи. Поэтому, если у вас аллергия, просто завести собаку без шерсти нельзя.

Все дело в том, что аллергия на животных и аллергия на шерсть — это разные вещи. Реакция на питомцев связана со специфическим белком, содержащимся в выделениях и коже собаки. А аллергия на шерсть будет одинаковой при встрече с ламой, медведем или натуральным свитером.

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Однако аллергики могут жить в одной квартире с собакой, если реакция организма не носит радикального характера. Также помогает частая уборка в доме, проветривание и тщательный уход за питомцем.

Как подготовиться к выбору собаки

Многие ошибочно полагают, что перед заведением собаки нужно сдать анализы. Но если человек никогда не держал в доме животное и не имел с ним прямых контактов, то при аллергообследовании он может продемонстрировать нейтральные аллерготесты. Поэтому проведение аллергодиагностики до момента заведения домашнего питомца не всегда рекомендовано и обоснованно. Это решает специалист.

Какую породу выбрать

Не существует собак, которые не вызывают аллергии у человека. Однако есть породы, с которыми при должном уходе аллергику немного проще сосуществовать.

Маленькие породы собак

Миниатюрные питомцы отлично подходят для проживания в квартире, особенно если в семье есть дети.

Китайская хохлатая

Это одна из самых необычных пород ростом не более 33 см. Несмотря на нестандартную внешность — лысое тело и чуб из волос на голове и шее, — китайская хохлатая не раз признавалась одновременно самой красивой и самой уродливой собакой в мире. Даже королева бурлеска Джипси Роза Ли появлялась с маленькой собачкой этой породы на званых вечерах и ужинах.

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Королевские хохлатые плохо переносят жару и холод из-за отсутствия шерсти, они не линяют и не воняют. Кроме того, питомцы интроверты, не любят шумные компании, поэтому хозяевам следует купить отдельный домик для животного.

Брюссельский гриффон

Очень добрая и коммуникабельная порода собак, которая внешне напоминает домовенка. Нуждается в постоянных прогулках и внимании хозяина. Их можно брать с собой в поход или на пробежку в парк.

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Родом брюссельский гриффон из Бельгии, изначально использовался для ловли крыс и мышей. Но позже из-за милой внешности стал комнатным питомцем. Мария Генриетта, королева Бельгии и любитель собак, очень любила эту породу.

Джек-рассел-терьер

Британская порода крепко сложенных собак с короткой шерстью. Ростом не выше 30 см. Джек-расселы настолько активные, что ни одной минуты не сидят на месте. Почти не линяют, любят долгие прогулки. Однако иногда балуются, поэтому их нужно правильно воспитывать.

Фото Evrymmnt/istockphoto.com

Самый известный джек-рассел — это пес по кличке Макс, который сыграл Гризлика в фильме «Трудный ребенок — 2» и непоседливого питомца Макса в «Маске».

Средние породы собак

Средние породы собак тоже отлично подойдут для жизни в квартире. Их рост всего лишь на 10 см превышает рост маленьких питомцев.

Американский стаффордширский терьер

Обладает высоким интеллектом и атлетичным телосложением. Впервые породу вывели в США в 1936 году. Линяют стаффордширы всего лишь два раза в год. Довольно терпеливые псы, до последнего будут защищать хозяев.

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Очень много собак этой породы служат в МЧС России. Несмотря на суровый внешний вид, это очень ласковые псы, которые не прочь полежать с хозяевами на диване и посмотреть телевизор.

Большой пудель

Всем известна эта милая порода. По интеллекту пудели считаются вторыми в мире. Линяют собачки примерно один раз в 8-10 месяцев, а к 2,5 года формируется окончательный шерстяной покров. Пудели обожают воду, игривы, любят детей.

Фото Alessandra Sawick/istockphoto.com

В армии Наполеона у каждого офицера был собственный пудель. Если его ранили в бою, он выпускал собаку из портфеля, и та громким лаем привлекала внимание полевых медиков.

Ксолоитцкуинтли

Впервые появились в Мексике 5000-3000 лет до н. э. Их еще называют мексиканские голые собаки. Эти экстравагантные псы линяют всего два раза в год.

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По легендам, ксолоитцкуинтли помогают человеку излечить любой недуг. Достаточно относиться к собаке внимательно и часто находиться рядом с ней.

Большие породы собак

Для крупных пород лучше всего подойдет частный дом с вольером. Обычно таким собакам нужно пространство, а ухаживать за ними в большинстве случаев непросто.

Доберман

Были выведены в Германии в конце XIX века. Грациозные и длинноногие представители этой породы линяют два раза в год — весной и летом. Доберманы отличные компаньоны для отдыха и активных игр, не прочь посмотреть фильм или выйти на пробежку.

Фото eAlisa/istockphoto.com

В Россию доберманы попали в 1902 году. Особенно ими заинтересовался чиновник по особым поручениям при МВД — Василий Лебедев. Благодаря его усилиям доберманы стали ключевой породой, служившей в то время в полиции.

Азавак

Очень высокоинтеллектуальная, грациозная и выносливая порода собак, выведенная на Мали. Азаваки не любят холод и ограниченное пространство, слабо линяют. Собаки обожают активное времяпрепровождение: пробежки, игры, прогулки.

Фото animalinfo/istockphoto.com

До сих пор неизвестно, откуда взялись азаваки. Судя по найденным наскальным рисункам, они охотились вместе с людьми еще за пять тысяч лет до нашей эры.