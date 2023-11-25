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Гипоаллергенные породы собак: существуют ли, наименее аллергенные породы
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

6 мин.

Какую собаку выбрать, если есть аллергия: нюансы и рекомендуемые породы

Мария Маковей
Автор
Сергей Землянский
врач аллерголог-иммунолог высшей категории
Человек обнимает собаку
Фото supersizer/istockphoto.com
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Если вы хотите завести собаку, но из-за аллергии вынуждены отказаться от маленького друга, не расстраивайтесь. Возможно, мечта о домашнем питомце осуществится.

Как проявляется аллергия на собак

Для начала определимся, как проявляется аллергия на собак. Эти процессы могут протекать по-разному: отек слизистых, раздражение и зуд на коже, нарушения со стороны дыхательной системы. В более тяжелых случаях — отек Квинке.

Существуют ли гипоаллергенные породы собак

Считается, что аллергия на животных связана с шерстью, поэтому лысых или короткошерстных собак очень часто называют гипоаллергенными. Но это неправильно. Аллергены могут содержаться в слюне животного, моче, секретах сальных желез и частичках кожи. Поэтому, если у вас аллергия, просто завести собаку без шерсти нельзя.

Любой аллерголог знает, что гипоаллергенных пород собак не существует.
Сергей Землянский
врач аллерголог-иммунолог высшей категории

Все дело в том, что аллергия на животных и аллергия на шерсть — это разные вещи. Реакция на питомцев связана со специфическим белком, содержащимся в выделениях и коже собаки. А аллергия на шерсть будет одинаковой при встрече с ламой, медведем или натуральным свитером.

Пес лежит на диване
Фото yacobchuk/istockphoto.com

Однако аллергики могут жить в одной квартире с собакой, если реакция организма не носит радикального характера. Также помогает частая уборка в доме, проветривание и тщательный уход за питомцем.

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Как подготовиться к выбору собаки

Многие ошибочно полагают, что перед заведением собаки нужно сдать анализы. Но если человек никогда не держал в доме животное и не имел с ним прямых контактов, то при аллергообследовании он может продемонстрировать нейтральные аллерготесты. Поэтому проведение аллергодиагностики до момента заведения домашнего питомца не всегда рекомендовано и обоснованно. Это решает специалист.

Если вы надумали завести питомца, обязательно проконсультируйтесь с аллергологом. Будьте готовы к тому, что аллергия на собаку может появиться через некоторое время совместного проживания.
Сергей Землянский
врач аллерголог-иммунолог высшей категории

Какую породу выбрать

Не существует собак, которые не вызывают аллергии у человека. Однако есть породы, с которыми при должном уходе аллергику немного проще сосуществовать.

Маленькие породы собак

Миниатюрные питомцы отлично подходят для проживания в квартире, особенно если в семье есть дети.

Китайская хохлатая

Это одна из самых необычных пород ростом не более 33 см. Несмотря на нестандартную внешность — лысое тело и чуб из волос на голове и шее, — китайская хохлатая не раз признавалась одновременно самой красивой и самой уродливой собакой в мире. Даже королева бурлеска Джипси Роза Ли появлялась с маленькой собачкой этой породы на званых вечерах и ужинах.

Собака бегает по траве
Фото tsik/istockphoto.com

Королевские хохлатые плохо переносят жару и холод из-за отсутствия шерсти, они не линяют и не воняют. Кроме того, питомцы интроверты, не любят шумные компании, поэтому хозяевам следует купить отдельный домик для животного.

Брюссельский гриффон

Очень добрая и коммуникабельная порода собак, которая внешне напоминает домовенка. Нуждается в постоянных прогулках и внимании хозяина. Их можно брать с собой в поход или на пробежку в парк.

Маленький пес принимает ванну
Фото Vera Shcherbakova/istockphoto.com

Родом брюссельский гриффон из Бельгии, изначально использовался для ловли крыс и мышей. Но позже из-за милой внешности стал комнатным питомцем. Мария Генриетта, королева Бельгии и любитель собак, очень любила эту породу.

Джек-рассел-терьер

Британская порода крепко сложенных собак с короткой шерстью. Ростом не выше 30 см. Джек-расселы настолько активные, что ни одной минуты не сидят на месте. Почти не линяют, любят долгие прогулки. Однако иногда балуются, поэтому их нужно правильно воспитывать.

Собака лежит на полу
Фото Evrymmnt/istockphoto.com

Самый известный джек-рассел — это пес по кличке Макс, который сыграл Гризлика в фильме «Трудный ребенок — 2» и непоседливого питомца Макса в «Маске».

Средние породы собак

Средние породы собак тоже отлично подойдут для жизни в квартире. Их рост всего лишь на 10 см превышает рост маленьких питомцев.

Американский стаффордширский терьер

Обладает высоким интеллектом и атлетичным телосложением. Впервые породу вывели в США в 1936 году. Линяют стаффордширы всего лишь два раза в год. Довольно терпеливые псы, до последнего будут защищать хозяев.

Собака на свежем воздухе
Фото Emre Ceylan/istockphoto.com

Очень много собак этой породы служат в МЧС России. Несмотря на суровый внешний вид, это очень ласковые псы, которые не прочь полежать с хозяевами на диване и посмотреть телевизор.

Большой пудель

Всем известна эта милая порода. По интеллекту пудели считаются вторыми в мире. Линяют собачки примерно один раз в 8-10 месяцев, а к 2,5 года формируется окончательный шерстяной покров. Пудели обожают воду, игривы, любят детей.

Пудель на природе
Фото Alessandra Sawick/istockphoto.com

В армии Наполеона у каждого офицера был собственный пудель. Если его ранили в бою, он выпускал собаку из портфеля, и та громким лаем привлекала внимание полевых медиков.

Ксолоитцкуинтли

Впервые появились в Мексике 5000-3000 лет до н. э. Их еще называют мексиканские голые собаки. Эти экстравагантные псы линяют всего два раза в год.

Ксолоитцкуинтли на фоне природного ландшафта
Фото nickpo/istockphoto.com

По легендам, ксолоитцкуинтли помогают человеку излечить любой недуг. Достаточно относиться к собаке внимательно и часто находиться рядом с ней.

Большие породы собак

Для крупных пород лучше всего подойдет частный дом с вольером. Обычно таким собакам нужно пространство, а ухаживать за ними в большинстве случаев непросто.

Доберман

Были выведены в Германии в конце XIX века. Грациозные и длинноногие представители этой породы линяют два раза в год — весной и летом. Доберманы отличные компаньоны для отдыха и активных игр, не прочь посмотреть фильм или выйти на пробежку.

Доберман на фоне реки
Фото eAlisa/istockphoto.com

В Россию доберманы попали в 1902 году. Особенно ими заинтересовался чиновник по особым поручениям при МВД — Василий Лебедев. Благодаря его усилиям доберманы стали ключевой породой, служившей в то время в полиции.

Азавак

Очень высокоинтеллектуальная, грациозная и выносливая порода собак, выведенная на Мали. Азаваки не любят холод и ограниченное пространство, слабо линяют. Собаки обожают активное времяпрепровождение: пробежки, игры, прогулки.

Азавак смотрит в сторону
Фото animalinfo/istockphoto.com

До сих пор неизвестно, откуда взялись азаваки. Судя по найденным наскальным рисункам, они охотились вместе с людьми еще за пять тысяч лет до нашей эры.

Советы грумера&nbsp;&mdash; как избавиться от&nbsp;шерсти в&nbsp;доме. Грумер поделилась секретами, которые избавят от шерсти питомцев в доме
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