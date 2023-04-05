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Сегодня, 08:00

5 удивительных мест в России, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании
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Вид на маяк Аннива
Фото Дмитрий Куликов

Среди бескрайних просторов России притаились настоящие жемчужины, способные оставить незабываемые впечатления на всю жизнь.

Вместе с тревел-блогером Дмитрием Куликовым выбрали пять нетривиальных мест, посещение которых стоит обязательно внести в план «увидеть до конца жизни».

Маяк Анива

Расположенный на небольшой скале Сивучья возле острова Сахалин, на стыке Охотского и Японского морей, заброшенный маяк Анива — один из самых красивых и необычных в России. Это исторический памятник: после окончания Второй мировой войны маяк стал военным объектом, а в настоящее время является объектом культурного наследия страны.

Вид на маяк Анива
Istockphoto/LARISA DUKA

Добираться сюда непросто: единственный способ — по воде, в составе экскурсии. Но трудности пути окупаются потрясающими видами на море и горы, буйством стихии и ощущением полной оторванности от цивилизации.

Анива — самый эпичный маяк России, место с особой энергетикой. Многие туристы говорят, что, находясь на вершине маяка, они чувствуют прилив энергии и гармонию с природой. Это место привлекает людей, которые ищут покой и уединение, а также тех, кто любит активный отдых и экстремальные приключения.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании

Вулкан Креницына

Вулкан Креницына расположен на Камчатке, его высота — около 1325 м. Он активный, но не представляет угрозы для населения: единственное известное извержение произошло в 1952 году, и с тех пор вулкан находится в спокойном состоянии.

Вид на вулкан Креницына
Дмитрий Куликов

Вулкан входит в «100 чудес России» — это самый большой в мире вулкан в вулкане. А отвесные стены кальдеры и живописное Кольцевое озеро создают впечатление нереальности происходящего.

Вулкан Креницына находится на небольшом курильском острове Онекотан. Это поразительный вулкан в вулкане, обрамленный озером в форме кольца. Причем озеро входит в топ-5 по глубине в России.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании
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Шантарские острова

Шантарские острова — «край земли», архипелаг в укромном уголке Дальнего Востока, расположенный в западной части Охотского моря.

Киты в море рядом с Шантарскими островами
Дмитрий Куликов

Это место — настоящий райский уголок для любителей экзотических приключений и первозданной природы. Здесь можно встретить диких животных — бурых медведей, волков и лисиц, горностаев. На скалах — шумные птичьи базары, а разновидностей птиц более 200. Но приезжают сюда не за ними, а за уникальной возможностью — наблюдением за гренладскими китами и косатками.

Шантарские острова — это дом полярных китов. Уникальное место у охотоморского побережья Хабаровского края, где можно поплавать с морскими гигантом на сапе. Входит в мировой рейтинг мест по наблюдению за китами.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании

Аул Гамсутль

Древний аул Гунибского района Дагестана, в котором время, кажется, остановилось. В 2015 году селение опустело, но до сих пор здесь можно почувствовать особую атмосферу, познакомиться с архитектурой и бытом кавказского народа, прикоснуться к заброшенным, но не лишенным таинственного очарования каменным домам.

Вид на аул Гамсутль
Дмитрий Куликов

Аул-призрак расположен на высоте 1418 м над уровнем моря. Вокруг — горы, крутые обрывы и отвесные склоны, живописная природа с целебными родниками.

Гамсутль — это самый фотогеничный на Северном Кавказе заброшенный аул. Уединенное расположение, горные серпантины, тишина и покой — все это производит неизгладимое впечатление на уставших от мегаполисов путешественников.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании
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Кочевое стойбище оленеводов за полярным кругом

Нганасаны — самый древний из малочисленных народов Таймыра, их насчитывается всего 800 человек. С конца ледникового периода и по сей день основная деятельность нганасан— оленеводство, охота и рыбалка. Уединенность, полуоседлый-полукочевой образ жизни, суровые климатические условия за Северным полярным кругом — все это помогло сохранить самобытность и особую культуру.

Вид на стойбище на Таймыре
Дмитрий Куликов

Побывать здесь — это возможность познакомиться с уникальными народностями, которым удалось сохранить язык, традиции, одежду, удивительные ремесла и языческую веру. Чтобы добраться до стойбища, нужно около двух часов ехать по заледеневшей пустыне, но оно того стоит.

На меня большое впечатление произвело стойбище на Таймыре. Это не просто достопримечательность, это уникальный образ жизни одного из северных народов России, нганасанов.
Дмитрий Куликов
Основатель туристической компании
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