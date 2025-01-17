Что подарить на День святого Валентина: 15 оригинальных идей

День святого Валентина — это прекрасный повод выразить любовь и преподнести второй половинке оригинальный подарок. В этой статье собрали 15 интересных идей, что можно подарить на 14 Февраля, кроме валентинок и цветов.

Фотоаппарат моментальной печати

Драгоценные мгновения с любимым человеком в День святого Валентина можно запечатлеть на фотоаппарат моментальной печати. Хорошим дополнением к нему будет фотоальбом из плотной бумаги.

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Уникальность такого подарка в том, что кадры существуют только в одном экземпляре. С помощью такого фотоаппарата фиксируется момент, который никогда больше не повторится.

Билеты на мероприятие

Это может быть концерт любимого музыкального исполнителя, спектакль или мюзикл, спортивное соревнование или фестиваль. Часто такие мероприятия оставляют яркие воспоминания. А подарок, который дарит сильные положительные эмоции, пойдет на пользу вашим отношениям.

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Спортивные товары

Спорт важен для поддержания здоровья. Именно поэтому хорошим подарком будут вещи, которые вдохновят человека заниматься физической активностью. Это может быть новая спортивная форма или кроссовки.

Можно задуматься над покупкой сертификата на поход в тренажерный зал, занятия йогой или плаванием. Такой полезный подарок покажет вашему любимому, что вы заботитесь о его здоровье. К тому же всегда можно составить компанию партнеру и провести время вместе с пользой.

Проектор

Любители кинематографа будут в восторге от возможности создать в своем доме настоящий кинозал с помощью проектора. Кроме того, можно будет приглашать друзей в гости и устраивать вечеринки с разными забавными презентациями.

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Средства для ухода за собой

Можно подарить продукты для ухода за собой. Такие подарки помогают сохранить здоровье и красоту на долгие годы. Например, мужчине можно купить набор для ухода за бородой. А девушку точно порадуют качественные кремы, шиммеры для тела или маски для волос. Универсальными подарками будут соли и бомбочки для ванны.

Сеанс массажа

Отличный подарок на 14 февраля — сеанс массажа. Это поможет расслабиться, снять стресс и напряжение и улучшить общее самочувствие вашей второй половинке. Можно подарить одно посещение или (если позволяет бюджет) купить абонемент сразу на несколько сеансов. Также можно рассмотреть вариант парного массажа.

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Аксессуары и украшения

Парню можно подарить стильные наушники, кожаный кошелек или часы, а девушке — ювелирные украшения.

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Аксессуары и украшения — прекрасный подарок по нескольким причинам. Во-первых, они позволяют подчеркнуть индивидуальный стиль человека, которому предназначены. Во-вторых, это подарок, который будет использоваться долго.

Мастер-классы

Сертификаты на мастер-классы дадут возможность обучиться новому навыку. Это может быть что-то практичное (например, кулинарное искусство или ремесленное дело) или что-то творческое (например, рисование или фотография). Если вы разделяете интересы друг друга, то можно приобрести сертификат на парное занятие.

Умный горшок для зелени

Это оригинальный и полезный подарок. Современный цветочный горшок, оснащенный автоматической системой орошения, можно подарить на День святого Валентина не только женщинам. Домашние растения, особенно те, которые требуют минимального ухода, любят выращивать и мужчины.

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Теплые подарки

Такие подарки согреют в холодные февральские дни и создадут чувство уюта. Это может быть плед, свитер, пижама или тапочки. Лучше отдавать предпочтения вещам из мягких, приятных на ощупь тканей.

Съедобные подарки

Бюджетный вариант подарка — конфеты, пироги, торты, печенье и другие сладости, которые приготовлены своими руками. Такое угощение точно удивит вашего возлюбленного. Кстати, в Японии на 14 Февраля есть интересная традиция. Девушки обязательно дарят своим любимым шоколад: считается, что только эта сладость способна выразить всю силу любви.

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Парные подарки

Парные подарки на День святого Валентина — знак взаимной любви и особой связи между возлюбленными. Например, можно приобрести браслеты или кольца с вашими инициалами или датами, имеющими особое значение для вашей пары. Еще один интересный вариант — футболки или свитшоты с забавными или милыми надписями.

Книга про любимый фильм или сериал

Если вы знаете любимый фильм или сериал вашей второй половинки, то книга про съемки будет замечательным подарком на День святого Валентина. На страницах таких работ можно узнать многое о закулисье любимого шоу.

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Путешествие

Это может быть как долгое заграничное путешествие, так и небольшое однодневное. Такой подарок позволит провести время вместе, создать совместные незабываемые воспоминания и укрепить отношения.

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Подписка на сервис

Еще один вариант бюджетного и полезного подарка — годовая подписка на какой-нибудь сервис: для просмотра фильмов и сериалов, для музыки, для электронных и аудиокниг.